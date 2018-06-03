Черная суббота: в десяти ДТП погибли три человека и пострадали 16

Около 1.21 на перекрестке улиц Лембиту и Вяйке-Кааре в Тарту 42-летний мужчина выехал на Škoda Superb с трассы и врезался в дерево, сообщили BNS в МВД. Скорая помощь доставила водителя в клиникум Тартуского университета.

Около 4.19 в начале Вильяндиского шоссе в Кехтна в Рапласком уезде 28-летний мужчина на BMW 530D выехал с трассы и врезался в дерево. Водитель и пассажир, 25-летний мужчина, погибли на месте. Подробности происшествия выяснит уголовное следствие.

В 12.27 у дома по Суур-Амеэрика, 18 в Таллинне 42-летний мужчина, ехавший по вызову на машине скорой помощи Mercedes-Benz Sprinter, на левом повороте столкнулся с микроавтомобилем Aixam S8, которым управлял 31-летний мужчина. Скорая помощь доставила находившуюся в микроавтомобиле 49-летнюю женщину в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 13.38 на 4-м км шоссе Рапла-Ярваканди-Кергу в деревне Вяльятагузе волости Рапла 66-летний мужчина, ехавший в колонне мотоциклистов в направлении Рапла, по предварительным данным, потерял контроль над мотоциклом Yamaha XV 1600, упал в кювет и скончался на месте. Оставшийся без управления мотоцикл продолжил движение вперед и врезался в двигавшийся перед ним мотоцикл Suzuki, водитель которого сумел удержать контроль над мотоциклом и не упасть, вслед за чем Yamaha загорелся. Авария произошла на участке дороги вне населенного пункта с максимальной разрешенной скоростью движения 90 км/ч. Погибший мотоциклист был в шлеме. Степень опьянения устанавливается.

Около 13.20 на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Манеэжи в Таллинне 48-летний водитель автобуса городских линий Man Lions резко притормозил, чтобы избежать столкновения с выходившим из припаркованного BMW человеком. В результате упала находившаяся в автобусе 64-летняя женщина, скорая помощь доставила ее в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Около 14.47 на тротуаре перед домом по улице Анне, 51 в Тарту 18-летний велосипедист наехал на 91-летнюю женщину. Скорая помощь доставила пешеходку в клиникум Тартуского университета.

Около 14.53 на гравиевой дороге в деревне Видрике волости Отепя Валгаского уезда 16-летний подросток на мотороллере столкнулся с кроссовым мотоциклом, на котором ехал 15-летний подросток. Скорая помощь доставила обоих в клиникум Тартуского университета.

В 16.09 на 4-м км шоссе Колу-Таммику в деревне Ору волости Козе Харьюского уезда 19-летняя женщина потеряла контроль над Ford Focus Turnier, выехала с трассы и врезалась в дерево. Скорая помощь доставила водительницу и трех находившихся в автомобиле 19-летних пассажирок в Северо-Эстонскую региональную больницу. Позже в ту же больницу доставили покинувших место происшествия 19-летнюю и 18-летнюю женщину. Подробности происшествия выясняются.

Около 19.40 у дома по улице Ааса, 2 в Вильянди, где 41-летний мужчина с признаками опьянения потерял контроль над мопедом, наклонился влево и упал. Скорая помощь доставила его в Вильяндискую больницу.

Около 22.30 на 72-м км шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме в деревне Вана-выйду волости Вильянди управлявший Audi A6 Avanti 28-летний мужчина не уступил дорогу приблизившемуся по главной дороге Volkswagen Caddy, который вела 25-летняя женщина. Скорая помощь доставила водительницу Volkswagen и находившегося в автомобиле 27-летнего мужчину в Вильяндискую больницу. Водитель Audi обратился в больницу позже.