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  • На Украине уличные гонки закончились трагедией: водитель BMW насмерть сбил мать и ребенка

На Украине уличные гонки закончились трагедией: водитель BMW насмерть сбил мать и ребенка

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ФОТО: facebook

Пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, а ее мать - в реанимации. По информации очевидцев трагедии, виновник ДТП участвовал в уличных гонках.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", трагедия произошла на Набережной в районе Вознесеновского рынка в Запорожье.

По словам свидетелей происшествия, автомобиль BMW, несшийся по Набережной магистрали на большой скорости, наехал на пешеходов - молодую женщину и ее пятилетнюю дочь, которые  прогуливалась по тротуару.

Как рассказали патрульные полицейские, которые находились на месте аварии, до приезда скорой они пытались оказать первую помощь пострадавшим, поскольку мать с ребенком еще подавали признаки жизни, однако те не выжили. Девочка умерла в автомобиле скорой, ее мать - в реанимации.

По предварительной информации водитель BMW участвовал в гонках по Набережной вместе с другим автомобилем, и, возможно, не справился с управлением, заехав на тротуар, сбив людей, и врезавшись в ель.

При этом второму автомобилю удалось скрыться с места происшествия.

Также, имеется информация, что водитель BMW пытался скрыться с места преступления, но был задержан. Не исключено, что у него перелом позвоночника.

По данным следствия, тормозной путь автомобиля, сбившего мать и ребенка, составлял до 120 метров.

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