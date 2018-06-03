вс, 03.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

На северо-востоке Москвы обрушился фасад жилого дома

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Спасатели.

ФОТО: Scanpix

Представители Северо-Восточного административного округа сообщили об обрушении фасада жилого дома на северо-востоке Москвы, передает агентство городских новостей «Москва», передает Rus.tvnet.lv.

«Утром 3 июня 2018 г. в доме по адресу: ул. Полярная, д. 18, произошло отслоение фрагментов декоративной кирпичной облицовки фасада на площади примерно 4 квадратных метра. Пострадавших нет. Повреждения получили два припаркованных у дома автомобиля», — сообщили представители районной администрации.

Отмечается, что в районе обрушения было выставлено ограждение опасного участка, специалисты занимаются работами по проверке состояния облицовки фасада, ведутся ремонтные работы. В качестве предварительной причины произошедшего указывается ранее проведенный некачественный ремонт элементов домового фасада, который повредил гидроизоляцию, в результате чего вода затекала за облицовку.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ