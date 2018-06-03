На северо-востоке Москвы обрушился фасад жилого дома

«Утром 3 июня 2018 г. в доме по адресу: ул. Полярная, д. 18, произошло отслоение фрагментов декоративной кирпичной облицовки фасада на площади примерно 4 квадратных метра. Пострадавших нет. Повреждения получили два припаркованных у дома автомобиля», — сообщили представители районной администрации.

Отмечается, что в районе обрушения было выставлено ограждение опасного участка, специалисты занимаются работами по проверке состояния облицовки фасада, ведутся ремонтные работы. В качестве предварительной причины произошедшего указывается ранее проведенный некачественный ремонт элементов домового фасада, который повредил гидроизоляцию, в результате чего вода затекала за облицовку.