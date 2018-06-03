Совет уполномоченных Центристской партии поддержал строительство четырехполосных шоссе в кредит

Соображения безопасности дорожного движения и экономической выгоды диктуют необходимость связать крупные города Эстонии четырехполосными дорогами, даже если это придется сделать за счет привлечения кредитных средств, передает Rus.ERR.
В Эстонии в ближайшие годы необходимо построить четырехполосные дороги по маршрутам Таллинн-Тарту, Таллинн-Нарва и Таллинн-Пярну, отмечает совет уполномоченных Центристской партии.
"Привлечение дополнительного капитала для экономически оправданных инвестиций внесет значительный вклад в обеспечение устойчивого экономического роста. Таким образом, использование кредита для строительства основных магистралей является выгодным решением и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Мы говорим об инвестиции, которая принесет пользу нашим детям и внукам", - считает совет уполномоченных центристов.