Очередная экспедиция вернулась на Землю с МКС

"Есть посадка", - высветилась надпись на большом экране в зале Центра управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве.

Капсула приземлилась юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Как сказали в Роскосмосе, "все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно". "Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее", - отмечается в сообщении.

"Продолжительность пребывания в космическом полете экипажа экспедиции МКС-54/55 составила 168 суток, - рассказали в ведомстве. - За время пребывания на Международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-54 и МКС-55, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями".