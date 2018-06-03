Очередная экспедиция вернулась на Землю с МКС

Экипаж очередной длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) вернулся на Землю днем в воскресенье, передает "Интерфакс".
"Есть посадка", - высветилась надпись на большом экране в зале Центра управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве.
Капсула приземлилась юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.
Как сказали в Роскосмосе, "все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно". "Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее", - отмечается в сообщении.
"Продолжительность пребывания в космическом полете экипажа экспедиции МКС-54/55 составила 168 суток, - рассказали в ведомстве. - За время пребывания на Международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-54 и МКС-55, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями".
На Землю вернулся корабль с космонавтом "Роскосмоса" Антоном Шкаплеровым, астронавтом NASA Скоттом Тинглом и астронавтом JAXA Норишиге Канаи. Из космоса они доставили мяч, которым должен начаться матч открытия чемпионата мира по футболу, стартующего в России 14 июня.