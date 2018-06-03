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Австрийские военные закроют воздушное пространство над Веной во время визита Путина

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Владимир Путин.

ФОТО: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP/Scanpix

Визит президента РФ Владимира Путина в Австрию будет сопровождаться повышенными мерами безопасности. Как сообщили в австрийском министерстве обороны, вооруженные силы страны закроют воздушное пространство над Веной, когда в этой европейской столице будет находиться российский лидер, передает Newsru.com.

Визит Путина должен состояться во вторник, 5 июня. В этот день полеты над Веной будут ограничены, сообщил в Twitter представитель минобороны Австрии Майкл Бауэр.

По его словам, в небо Вены будут подняты десять самолетов и семь вертолетов. На земле будут развернуты радары разведки и 800 солдат.

Официально о предстоящем визите Путина в Вену сообщил 7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Президент России поедет 5 июня в Австрию, будет визит", - сообщил тогда представитель Кремля.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен 3 мая рассказал, что Путин посетит страну в начале июня. Официальный представитель австрийского лидера Райнхард Пикль-Херк 7 мая уточнил, что встреча пройдет по приглашению Вены.

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