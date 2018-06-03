Австрийские военные закроют воздушное пространство над Веной во время визита Путина

Визит Путина должен состояться во вторник, 5 июня. В этот день полеты над Веной будут ограничены, сообщил в Twitter представитель минобороны Австрии Майкл Бауэр.

По его словам, в небо Вены будут подняты десять самолетов и семь вертолетов. На земле будут развернуты радары разведки и 800 солдат.

Am Dienstag überwacht das #Bundesheer zum Schutz des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Flugbeschränkungsgebiet. 10 Flugzeuge und 7 Hubschrauber, Aufklärungs- und Zielzuweisungsradar und 800 Soldaten sind dazu im Einsatz. pic.twitter.com/utWVnsIa1E — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 3 июня 2018 г.

Официально о предстоящем визите Путина в Вену сообщил 7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Президент России поедет 5 июня в Австрию, будет визит", - сообщил тогда представитель Кремля.