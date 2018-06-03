Австрийские военные закроют воздушное пространство над Веной во время визита Путина

Визит президента РФ Владимира Путина в Австрию будет сопровождаться повышенными мерами безопасности. Как сообщили в австрийском министерстве обороны, вооруженные силы страны закроют воздушное пространство над Веной, когда в этой европейской столице будет находиться российский лидер, передает Newsru.com.
Визит Путина должен состояться во вторник, 5 июня. В этот день полеты над Веной будут ограничены, сообщил в Twitter представитель минобороны Австрии Майкл Бауэр.
По его словам, в небо Вены будут подняты десять самолетов и семь вертолетов. На земле будут развернуты радары разведки и 800 солдат.
Am Dienstag überwacht das #Bundesheer zum Schutz des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Flugbeschränkungsgebiet. 10 Flugzeuge und 7 Hubschrauber, Aufklärungs- und Zielzuweisungsradar und 800 Soldaten sind dazu im Einsatz. pic.twitter.com/utWVnsIa1E— Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 3 июня 2018 г.
Официально о предстоящем визите Путина в Вену сообщил 7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Президент России поедет 5 июня в Австрию, будет визит", - сообщил тогда представитель Кремля.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен 3 мая рассказал, что Путин посетит страну в начале июня. Официальный представитель австрийского лидера Райнхард Пикль-Херк 7 мая уточнил, что встреча пройдет по приглашению Вены.