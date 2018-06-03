Картина дня: очередные проблемы SmartLynx, инцидент на пляже и учения Saber Strike

Очередные проблемы SmartLynx: туристы из Эстонии оказались в ловушке на Крите и в Болгарии

У латвийской авиакомпании SmartLynx возникли очередные проблемы: вчера эстонские туристы не смогли покинуть остров Крит, а сегодня - Болгарию. Читать далее...

В Таллинне девушка без прав протаранила 12 автомобилей

В ночь на субботу 18-летняя пьяная девушка протаранила в Таллинне 12 машин. В связи со случившимся полиция начала производство. Читать далее...

Оскорбивший русскоязычных Урмас Рейтельманн стал зампредом совета уполномоченных EKRE

Совет уполномоченных EKRE на заседании в воскресенье переизбрал своим председателем Пауля Пуустусмаа, а его заместителем стал Урмас Рейтельманн, который несколько лет назад оказался в центре крупного скандала из-за своего оскорбительного сообщения в адрес беженцев и русскоязычных жителей страны. Читать далее...

На Эстонию надвигается похолодание: завтра во многих регионах пройдут дожди

Завтра через Эстонию с северо-запада на юго-восток прошествует ложбина низкого давления с холодным атмосферным фронтом, сопровождаясь кратковременными дождями и усилением северо-западного ветра. Читать далее...

Фото: машина врезалась в дерево, пострадали шесть человек

В произошедшем в волости Козе, в деревне Ору ДТП пострадали шесть девушек. В машине всего было восемь человек. Читать далее...

Стартовали учения Saber Strike: в Эстонии примут участие более 2000 военнослужащих

Около 18 000 военнослужащих из 19 стран, преимущественно членов НАТО, в воскресенье начинают учения в Польше и Балтийских странах под руководством командования сухопутных войск США в Европе. Читать далее...

Из пляжа сделали парковку: отдыхающие подъехали к морю прямо на машинах

Летняя погода и морская вода как магнит притягивает отдыхающих. Некоторые решили, несмотря на запрет, проехаться по пляжу прямо на машине и припарковаться поближе к воде. Читать далее...

На побережье Таиланда умер черный дельфин. Его рвало пакетами