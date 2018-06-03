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Картина дня: очередные проблемы SmartLynx, инцидент на пляже и учения Saber Strike

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ФОТО: KÜLLIKE ROOVÄLI / PM/SCANPIX BALTICS

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.

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В ночь на субботу 18-летняя пьяная девушка протаранила в Таллинне 12 машин. В связи со случившимся полиция начала производство. Читать далее...

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