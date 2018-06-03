Ратас встретится с коллегами из Польши, Латвии и Литвы

Во второй половине дня в воскресенье Ратас встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, с которым обсудит намеченный на 11-12 июля саммит НАТО, трансатлантические отношения, бюджет Европейского союза и объединение электросистем стран Балтии с европейскими через Польшу.

Когда в Дом Стенбока приедут также премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, главы правительств отправятся в Табасалу, где посадят саженцы дубов в честь столетия Эстонской Республики.

Вечером премьер-министры познакомятся с ходом строительства Центра Арво Пярта в Лауласмаа. Новое здание будет построено к осени этого года.

В понедельник утром у Ратаса в Доме Стенбока состоится двусторонняя встреча с премьер-министром Литвы, на которой будут обсуждаться объединение электросетей, ход проекта Rail Baltic и cитуация на Украине, поскольку в начале июля в Вильнюсе пройдет встреча премьер-министров страны Балтии и Украины.