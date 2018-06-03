Согласно данным пресс-службы городской полиции, сотрудник стрелял в человека. По неподтвержденным данным, сам стрелок также был ранен, передает Lenta.ru.

Официальный представитель полиции Винфрид Венцель сообщил изданию, что полицейский ранил человека из табельного оружия.

"Около 16 часов наши коллеги в Берлинском кафедральном соборе произвели выстрел в дебоширящего мужчину. Он получил ранение в ногу", - сообщает Twitter берлинской полиции. Там призвали не распространять непроверенных слухов, передает Deutsche Welle.

Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.

^yt — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 3, 2018

В полиции исключили террористические мотивы в действиях дебошира. Сообщается о том, что в ходе инцидента было ранено два человека. Первоначальные данные о ранении полицейского не подтвердились. Через несколько минут после инцидента собор был оцеплен полицейским спецназом.

Обстоятельства происшествия уточняются. Собор оцеплен.

Берлинский собор является одной из главных достопримечательностей немецкой столицы. В 2017 году его посетили 700 000 человек.