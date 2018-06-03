По первоначальным данным, полицейский застрелил мужчину в соборе.
Согласно данным пресс-службы городской полиции, сотрудник стрелял в человека. По неподтвержденным данным, сам стрелок также был ранен, передает Lenta.ru.
Официальный представитель полиции Винфрид Венцель сообщил изданию, что полицейский ранил человека из табельного оружия.
"Около 16 часов наши коллеги в Берлинском кафедральном соборе произвели выстрел в дебоширящего мужчину. Он получил ранение в ногу", - сообщает Twitter берлинской полиции. Там призвали не распространять непроверенных слухов, передает Deutsche Welle.
Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 3, 2018
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В полиции исключили террористические мотивы в действиях дебошира. Сообщается о том, что в ходе инцидента было ранено два человека. Первоначальные данные о ранении полицейского не подтвердились. Через несколько минут после инцидента собор был оцеплен полицейским спецназом.
Обстоятельства происшествия уточняются. Собор оцеплен.
Берлинский собор является одной из главных достопримечательностей немецкой столицы. В 2017 году его посетили 700 000 человек.
Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A— Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) June 3, 2018