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В Берлинском кафедральном соборе произошла стрельба Обновлено в 18:55!

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По первоначальным данным, полицейский застрелил мужчину в соборе.

Согласно данным пресс-службы городской полиции, сотрудник стрелял в человека. По неподтвержденным данным, сам стрелок также был ранен, передает Lenta.ru.

Официальный представитель полиции Винфрид Венцель сообщил изданию, что полицейский ранил человека из табельного оружия. 

"Около 16 часов наши коллеги в Берлинском кафедральном соборе произвели выстрел в дебоширящего мужчину. Он получил ранение в ногу", - сообщает Twitter берлинской полиции. Там призвали не распространять непроверенных слухов, передает Deutsche Welle.

В полиции исключили террористические мотивы в действиях дебошира. Сообщается о том, что в ходе инцидента было ранено два человека. Первоначальные данные о ранении полицейского не подтвердились. Через несколько минут после инцидента собор был оцеплен полицейским спецназом.

Обстоятельства происшествия уточняются. Собор оцеплен.

Берлинский собор является одной из главных достопримечательностей немецкой столицы. В 2017 году его посетили 700 000 человек.

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