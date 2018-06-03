В Средиземном море перевернулась лодка со 120 беженцами на борту

У побережья Туниса затонула лодка, на борту которой находились более 100 человек, сообщает dw.com.
Не менее 34 из них погибли, около 70 спасены, сообщил представитель Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 3 июня.
Тунисское государственное информагентство Tap со ссылкой на Минобороны страны сообщило, что в результате трагедии, произошедшей вблизи группы островов Керкенна, погибли не менее 35 человек, и еще как минимум 68 мигрантов из Туниса и других стран были спасены. По информации местных СМИ, на борту лодки находились 120 человек.
Между тем вблизи провинции Анталья на южном побережье Турции тоже затонула лодка с беженцами. В результате погибли не менее девяти человек, в том числе шесть детей, сообщила турецкая береговая охрана, не указав национальности утонувших. Пять мигрантов, происхождение которых также неизвестно, удалось спасти.
В Средиземном море за последние сутки погибли не менее 43 беженцев.