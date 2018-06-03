В Средиземном море перевернулась лодка со 120 беженцами на борту

Не менее 34 из них погибли, около 70 спасены, сообщил представитель Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 3 июня.

Тунисское государственное информагентство Tap со ссылкой на Минобороны страны сообщило, что в результате трагедии, произошедшей вблизи группы островов Керкенна, погибли не менее 35 человек, и еще как минимум 68 мигрантов из Туниса и других стран были спасены. По информации местных СМИ, на борту лодки находились 120 человек.

Между тем вблизи провинции Анталья на южном побережье Турции тоже затонула лодка с беженцами. В результате погибли не менее девяти человек, в том числе шесть детей, сообщила турецкая береговая охрана, не указав национальности утонувших. Пять мигрантов, происхождение которых также неизвестно, удалось спасти.