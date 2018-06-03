EKRE представила план судебной реформы в Эстонии
3 июня 2018 г., 20:58
Консервативная народная партия (EKRE) предложила реформировать судебную систему Эстонии, отменив пожизненное назначение судей на должность, введя выборных судей для некоторых судебных инстанций и создав специальную комиссию в Рийгикогу для надзора за прокуратурой и судами, сообщает Rus.err.ee.
"Cудьи некоторых инстанций должны избираться народом. Также нужно создать особую комиссию в Рийгикогу, которая будет осуществлять надзор над прокуратурой и судами. Если обнаружится, что судьи или прокуроры злоупотребили полномочиями или нарушили закон, то специальная комиссия при Рийгикогу смогла бы сместить их с должности", - сказал председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме.