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EKRE представила план судебной реформы в Эстонии

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Логотип EKRE. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Консервативная народная партия (EKRE) предложила реформировать судебную систему Эстонии, отменив пожизненное назначение судей на должность, введя выборных судей для некоторых судебных инстанций и создав специальную комиссию в Рийгикогу для надзора за прокуратурой и судами, сообщает Rus.err.ee.

"Cудьи некоторых инстанций должны избираться народом. Также нужно создать особую комиссию в Рийгикогу, которая будет осуществлять надзор над прокуратурой и судами. Если обнаружится, что судьи или прокуроры злоупотребили полномочиями или нарушили закон, то специальная комиссия при Рийгикогу смогла бы сместить их с должности", - сказал председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме.

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