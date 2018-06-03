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Патриарх Кирилл утвердил архиепископа Евгения предстоятелем Эстонской православной церкви

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Архиепископ Верейский Евгений.

ФОТО: Tairo Lutter

Глава Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье утвердил избрание архиепископа Верейского Евгения предстоятелем Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП), передает Rus.err.ee.

Патриарх Кирилл 3 июня вручил архиепископу Евгению во время божественной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве грамоту соответствующего содержания.

"Сей грамотой, в соответствии с пунктом 3 Патриаршего Томоса от 26 апреля 1993 года и нормами канонического права, Нами утверждается волеизъявление Собора Эстонской Православной Церкви об избрании Вашей Святыни Митрополитом Таллинским и всея Эстонии, Предстоятелем Эстонской Православной Церкви", - говорится в грамоте.

Предстоятель Русской Православной Церкви также возвел архиепископа Евгения в сан митрополита, возложив на него белый клобук, и удостоил его права ношения второй панагии в пределах Эстонской Православной Церкви.

Решение об избрании Евгения было принято 29 мая собором ЭПЦМП на 41-й день после кончины предыдущего предстоятеля - митрополита Корнилия. 

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