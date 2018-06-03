Патриарх Кирилл утвердил архиепископа Евгения предстоятелем Эстонской православной церкви

Патриарх Кирилл 3 июня вручил архиепископу Евгению во время божественной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве грамоту соответствующего содержания.

"Сей грамотой, в соответствии с пунктом 3 Патриаршего Томоса от 26 апреля 1993 года и нормами канонического права, Нами утверждается волеизъявление Собора Эстонской Православной Церкви об избрании Вашей Святыни Митрополитом Таллинским и всея Эстонии, Предстоятелем Эстонской Православной Церкви", - говорится в грамоте.

Предстоятель Русской Православной Церкви также возвел архиепископа Евгения в сан митрополита, возложив на него белый клобук, и удостоил его права ношения второй панагии в пределах Эстонской Православной Церкви.