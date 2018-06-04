В Германии призвали вернуть Россию в G8 из-за поведения США

"Мы исключили Россию из "Большой восьмерки". Теперь наша проблема заключается в том, что США проводят политику, которую остальные шесть стран проводить не хотят", - сказала Вагенкнехт.

По словам представителя ЛПГ, которые приводит РБК , возвращение к формату G8 создаст необходимый противовес влиянию США. "Европа заинтересована в хороших отношениях с Россией. Немецкая внешняя политика всегда была такой, и я считаю, что мы должны к ней вернуться", - подчеркнула она.

Также политик высказала мнение, что с Россией необходимо сотрудничать по наиболее важным вопросам, пишет Newsru.com. При этом Германия должна прекратить идти назначенным США курсом, подчеркнула она.

Напомним, в апреле глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что не считает реалистичным присоединение России к группе стран "Большой семерки" и возврат к формату G8.