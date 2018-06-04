пн, 04.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
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В Германии призвали вернуть Россию в G8 из-за поведения США

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Флаг России. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Заместитель председателя Левой партии Германии (ЛПГ) в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что необходимо вернуться к формату "Большой восьмерки" (G8) с участием России. Об этом политик сказала в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"Мы исключили Россию из "Большой восьмерки". Теперь наша проблема заключается в том, что США проводят политику, которую остальные шесть стран проводить не хотят", - сказала Вагенкнехт.

По словам представителя ЛПГ, которые приводит РБК, возвращение к формату G8 создаст необходимый противовес влиянию США. "Европа заинтересована в хороших отношениях с Россией. Немецкая внешняя политика всегда была такой, и я считаю, что мы должны к ней вернуться", - подчеркнула она.

Также политик высказала мнение, что с Россией необходимо сотрудничать по наиболее важным вопросам, пишет Newsru.com. При этом Германия должна прекратить идти назначенным США курсом, подчеркнула она.

Напомним, в апреле глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что не считает реалистичным присоединение России к группе стран "Большой семерки" и возврат к формату G8.

Тем не менее в последнее время власти Германии ясно демонстрируют намерение отмежеваться от США в важных вопросах. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель в мае призвала Европу не рассчитывать за военную защиту со стороны Вашингтона. Она заявила, что европейские страны должны "взять свою судьбу в собственные руки".

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