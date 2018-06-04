Фото: в Пярну неизвестный кидался кирпичами с крыши театра
4 июня 2018 г., 7:28
В воскресенье около 22.20 полицейские, скорая помощь и спасатели прибыли к находящемуся в Пярну театру «Эндла», поскольку в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на крыше здания находится человек, пишет Pärnu Postimees.
По словам звонившего в полицию очевидца, находившийся на крыше театра мужчина сбрасывал на землю кирпичи. «Ходил по крыше и кидал кирпичи. К моменту приезда спасателей он успел сбежать», - сказал очевидец.
Центр тревоги получил сообщение о находившемся на крыше человеке в 22.17.
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