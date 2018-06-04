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  • Россия и Украина оказались в числе стран с худшими дорогами: Эстония заняла 38-ю строчку рейтинга

Россия и Украина оказались в числе стран с худшими дорогами: Эстония заняла 38-ю строчку рейтинга

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ФОТО: Liis Treimann / Postimees

Россия и Украина оказались во второй сотне стран рейтинга качества дорог. Об этом свидетельствуют данные Global Competitiveness Index 2017-2018 Всемирного экономического форума.

Российские дороги получили оценку 2,9 (из 7) и 114 место, украинские - на 130 строчке с оценкой 2,4. Всего в перечне учтены 137 стран. Германия оказалась на 15 позиции с показателем 5,5 балла, пишет DW.com.

Ни одна страна не заслужила высшую оценку. Лучшие дороги - в Объединенных Арабских Эмиратах (6,4), Сингапуре (6,3) и Швейцарии (6,3). В топ-10 попали также Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия и США.

Из бывших советских республик выше всего оказались Азербайджан, Литва и Эстония, расположившиеся на 36-38 строчках. Последнее 137 место досталось Мавритании, чьи дороги были оценены ровно в два балла.

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