Россияне решили обойтись без немцев

«К сожалению, тренер решил не включать меня в итоговую заявку на ЧМ-2018.

Безусловно, я шокирован и разочарован. Я готов на 100% и был намерен отдать все силы.

Желаю всего наилучшего команде и обойтись без травм», – написал игрок в твиттере.

Unfortunately the coach decided to not nominate me for the final World Cup squad. Of course I’m shocked and disappointed. I am 100% fit and was ready to give it all. All the best to the team and no injuries! #dawai pic.twitter.com/7YvOTu56NU — Roman Neustädter (@romainnewton33) June 3, 2018

Не включен в заявку и еще один еще один натурализованный игрок: защитник "Динамо" Константин Рауш, натурализованный бразилец, вратарь "Локомотива" Гильерме, также остался без ЧМ.

Немецко-российского защитника поддержал и бывший игрок "Зенита", а ныне партнер Нойштедтера по "Фенербахче", Мартин Шкртел: "«Браво, тренер. Должно быть, у сборной России суперсильная оборона, раз Нойштедтер не попал в состав», – цитирует комментарий словака sports.ru.