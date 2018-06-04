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Россияне решили обойтись без немцев

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Защитник сборной России и турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер

ФОТО: Alexander Vilf / Sputnik

Защитник сборной России и турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер оказался вне заявки на ЧМ-2018. Во вчерашнем, окончательном, списке сборной России игрок, специально, ради ЧМ-2018 сменивший гражданство, отсутсвует.

«К сожалению, тренер решил не включать меня в итоговую заявку на ЧМ-2018.

Безусловно, я шокирован и разочарован. Я готов на 100% и был намерен отдать все силы.

Желаю всего наилучшего команде и обойтись без травм», – написал игрок в твиттере.

Не включен в заявку и еще один еще один натурализованный игрок: защитник "Динамо" Константин Рауш, натурализованный бразилец, вратарь "Локомотива" Гильерме, также остался без ЧМ.

Немецко-российского защитника поддержал и бывший игрок "Зенита", а ныне партнер Нойштедтера по "Фенербахче", Мартин Шкртел: "«Браво, тренер. Должно быть, у сборной России суперсильная оборона, раз Нойштедтер не попал в состав», – цитирует комментарий словака sports.ru.

На интернет-форумах болельщики россиян сошлись во мнении, что 30-летний Нойштедтер слишком стар для сборной и надо дать шанс молодому Сергею Игнашевичу, который после ЧМ завершит карьеру как в клубе, так и сборной.

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