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  • На этой неделе суд рассмотрит ходатайство об УДО госизменника Хермана Симма

На этой неделе суд рассмотрит ходатайство об УДО госизменника Хермана Симма

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Херман Симм.

ФОТО: Кадр записи судебных слушаний

В предстоящий четверг, 7 июня, Тартуский уездный суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Хермана Симма, осужденного в 2009 году за шпионаж в пользу России, пишет rus.err.ee.

К настоящему моменту 70-летний Симм отсидел более двух третей назначенного ему судом срока, и закон дает ему возможность выйти из тюрьмы при условии согласия суда.

В 2009 году Симм был приговорен к 12,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России и к штрафу в размере около 1,4 млн евро. Срок его заключения истекает 18 марта 2021 года.

По данным КаПо, Херман Симм в течение 13 лет передал службе внешней разведки (СВР) России свыше 3000 секретных документов госучреждений Эстонии.

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