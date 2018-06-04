На этой неделе суд рассмотрит ходатайство об УДО госизменника Хермана Симма

К настоящему моменту 70-летний Симм отсидел более двух третей назначенного ему судом срока, и закон дает ему возможность выйти из тюрьмы при условии согласия суда.

В 2009 году Симм был приговорен к 12,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России и к штрафу в размере около 1,4 млн евро. Срок его заключения истекает 18 марта 2021 года.