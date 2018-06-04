На птичьих правах: членство России в мировом биатлоне не восстановили, этапы Кубка мира отобрали

«Исполком IBU обсудил ситуацию в СБР и принял к сведению избрание нового руководства. IBU отдает должное усилиям и работе, которая проводится в СБР. Тем не менее, решение о восстановлении СБР будет передано на рассмотрение Конгресса IBU», – говорится в пресс-релизе организации.

В декабре 2017 года СБР был лишен статуса полноправного члена IBU и теперь обладает временным статусом члена организации. СБР лишен права голоса в конгрессе IBU и не имеет права выдвигать своих кандидатов на должности в Международном союзе биатлонистов.

После конгресса IBU, который состоится в сентябре, российская сторона впервые останется без представителя в международной организации.

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров рассказал о том, как прошел исполком организации, на котором рассматривался вопрос восстановления статуса Союза биатлонистов России (СБР).

«В исполкоме IBU мнения разделились поровну. Дело в том, что не все члены IBU считают, что допинговая история в отношении России закончена, и, соответственно, не исключают ситуации, что могут быть названы еще какие-то имена. Но все надеются, что до конгресса IBU ситуация прояснится.

Соответственно это стало главным препятствием к тому, чтобы решение о восстановлении статуса СБР было принято уже сейчас. На конгрессе для восстановления статуса в нашу пользу должно быть 50% голосов плюс один. Как только статус СБР будет восстановлен, мы подадим заявки на те или иные позиции в IBU уже на предстоящем конгрессе», – сказал Майгуров Р-Спорт.

Также в календаре Кубков мира и Европы на ближайшее два года отсутствуют российские этапы: до 2021 года биатлон своими глазами россияне не увидят, зато смогут приехать в Эстонию, где в конце февраля 2020 года пройдет чемпионат Европы. К радости самих спортсменов в календаре сезона 2019/20 отсутствуют и североамериканские старты.