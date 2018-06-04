Видео: халатность судей привела к страшной травме

Сразу после старта на автодроме пошел дождь и гонщики стали массово заезжать в боксы для "переобувки". Не всем гонщикам удавалось на обычной резине заехать в пит-лэйн, стали возникать аварии. Гонщик "Мерседеса" Лукас Ауэр не справился с управлением и совершил наезд на механика команды, который в результате аварии получил многочисленные переломы ноги. Однако судьи не собирались остановливать гонку ни после первой, ни после последующих аварий. Только после седьмого столкновения наконец-то додумались арбитры показать красные флаги.