Эстония обновит налоговые договоры с 58 странами мира

«Присоединение к данной конвенции позволит странам разом обновить все договоры данной тематики без проведения многолетней серии двусторонних переговоров по всему миру. Это поможет всем странам-участницам договоров сберечь время и ресурсы, которые можно будет направить на более полезные дела», - пояснил в переданном BNS пресс-релизе вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров.

По его словам, на сегодняшний день договоры об избежании двойного налогообложения уже не соответствуют новым действующим стандартам, в частности, стратегии противостояния BEPS.

Разработанная еще в 2013 году ОЭСР стратегия противостояния размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения (англ. Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) – призвана бороться с мерами налогового планирования во многих транснациональных компаниях, которые пытались уклониться от уплаты налога в юрисдикции, в которой они осуществляют свою деятельность. Свою прибыль они выводили в налоговые оазисы, в которых у них зарегистрированы связанные компании, в результате уплачивая налог на прибыль организаций в меньшем размере или не уплачивая его вообще. Особенно это касалось большинства развивающихся стран, в которых прибыль в большинстве случаев выводится в связи с налогом на прибыль организаций. ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) представляет собой централизованную группу, состоящую из 34 стран, которая внедрила правила и нормы в борьбе с двойным налогообложением.

Эстония является последним из членов ОЭСР, присоединяющимся к конвенции и вносящим изменения в договоры, противоречащие стратегии борьбы с BEPS, без проведения многолетней серии переговоров. Для Эстонии принятие конвенции ОЭСР будет означать изменение сразу 58 договоров об избежании двойного налогообложения.

Основное изменение в налоговых договорах состоит в том, что в них будет внесено общее положение о борьбе с мошенничеством, в соответствии с которым налогоплательщики не смогут воспользоваться налоговыми льготами, если экономическая деятельность будет только имитироваться посредством других стран с намерением использовать в своих интересах особенности налоговых договоров, заключенных этими странами.

После того, как конвенция будет одобрена и подписана эстонской стороной, она должна быть еще ратифицирована в Рийгикогу.