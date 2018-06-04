"Реал" никому не нужен

В шорт-лист Переса, по сообщениям СМИ, входили сразу шесть претендентов: Арсен Венгер, покинувший "Арсенал", наставники "Наполи" Маурицио Сарри, "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, рулевой немецкой сборной Йоахим Лев и 30-летний тренер немецкого "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсман.

Если Венгер и Сарри рассматривались исключительно в контексте спекуляций: Сарри ведет переговоры с английским "Челси", а Венгер пока наслаждается отпуском, не желая в скором времени возвращаться к тренерству, то Аллегри желает остаться в "Ювентусе", как и Почеттино завявил, что счастлив в Англии, где ему удалось выстроить команду, которая может замахнуться и на чемпионство.

Йогги Лев сразу взял самоотвод: «Я абсолютно исключаю это. Для меня это вообще не вопрос, я на чемпионате мира. Уверен, что они найдут хорошего преемника Зидана», – сказал немец Marca.

Последним отказавшимся стал Юлиан Нагельсман. Мадридский клуб хотел назначить 30-летнего немца после ухода Зинедина Зидана, но Нагельсманн через своего агента ответил отказом, передает sports.ru. По итогам минувшего сезона Нагельсманн второй раз подряд вывел «Хоффенхайм» в Лигу чемпионов (год назад клуб уступил в плей-офф квалификации «Ливерпулю»).