Янек Мягги предрекает Ида-Вирумаа судьбу Каламая

По мнению министра по делам госуправления Янека Мягги, лишь вопрос времени, когда Ида-Вирумаа повторит историю успеха столичного района Каламая, пишет Postimees.
В интервью изданию Põhjarannik Мягги сказал, что Ида-Вирумаа обладает невероятным потенциалом, поскольку, по меркам Эстонии, здесь проживает очень много людей − 140 000.
«У нас много проблемных уездов. Там, где в состоянии менять тенденции, жизнь налаживается. Например, если сравнить Ида-Вирумаа и таллиннский район Каламая, то мы найдем много общего. В свое время никто не хотел иметь жилье в Копли, поскольку это считалось самым ужасным местом в городе. Сейчас же – это самое крутое место для жизни. Мне кажется, что ситуация повторится и в Ида-Вирумаа», - сказал Мягги.
По мнению министра, это вопрос времени и развития экономики. В случае создания рабочих мест прекратится отток людей, что является серьезной проблемой для региона.
«Второй проблемой, разумеется, является незаслуженно плохая репутация региона. Оскар Уальд говорил, что люди всему знают цену, но понятия не имеют о подлинной ценности. Мне кажется, у Ида-Вирумаа огромная ценность, а цена сейчас занижена», - отметил Мягги.