Янек Мягги предрекает Ида-Вирумаа судьбу Каламая

«У нас много проблемных уездов. Там, где в состоянии менять тенденции, жизнь налаживается. Например, если сравнить Ида-Вирумаа и таллиннский район Каламая, то мы найдем много общего. В свое время никто не хотел иметь жилье в Копли, поскольку это считалось самым ужасным местом в городе. Сейчас же – это самое крутое место для жизни. Мне кажется, что ситуация повторится и в Ида-Вирумаа», - сказал Мягги.