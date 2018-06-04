Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы
4 июня 2018 г., 9:52
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Риги в Колумбию начиная с 541 евро
Туда-обратно из Таллинна на Коста-Рику начиная с 505 евро
Туда-обратно из Таллинна в Намибию начиная с 498 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Пулу начиная со 145 евро
Туда-обратно из Парижа на Мартинику начиная со 196 евро
Туда-обратно из Хельсинки во Вьетнам начиная с 389 евро