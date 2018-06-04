пн, 04.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
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Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы

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Отпуск.

ФОТО: Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Риги в Колумбию начиная с 541 евро

Туда-обратно из Таллинна на Коста-Рику начиная с 505 евро

Туда-обратно из Таллинна в Намибию начиная с 498 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Пулу начиная со 145 евро

Туда-обратно из Парижа на Мартинику начиная со 196 евро

Туда-обратно из Хельсинки во Вьетнам начиная с 389 евро

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