В парламенте Великобритании призвали исключить Россию из Интерпола

К Джавиду обратилась парламентская межпартийная группа, включающая главу комитета по иностранным делам, консерватора Тома Тугендхата, известного своей последовательной критикой политики РФ и лично президента Путина. Ранее именно он заявил, что "семья Путина" почти за 20 лет правления украла у граждан страны около трех миллиардов долларов. Политик призывал премьер-министра страны Терезу Мэй использовать все инструменты для выявления этих богатств, пишет Newsru.com.

Парламентарии в письме к главе МВД отметили, что участие России в системе Интерпола позволило ей неоднократно требовать ареста Браудера. Обращение было составлено после того, как Браудер на прошлой неделе был арестован испанской полицией в Мадриде по запросу России. Позже стало известно, что основателя фонда Hermitage Capital отпустили на свободу, поскольку ордер на его арест не был действующим. Примечательно, что Браудер приехал в Испанию по запросу испанского суда, чтобы дать показания против россиян, обвиняемых в отмывании денег.

После ареста Браудера министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Москве следует сосредоточиться на привлечении к ответственности виновных в гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Межпартийная группа депутатов британского парламента, принявшая участие в кампании по продвижению в стране аналога "списка Магнитского", теперь призывает Джавида добиваться ограничения доступа России к базам Интерпола.

Парламентарии обратили внимание главы МВД на неоднократные попытки России преследования Браудера через эту международную организацию. По мнению авторов запроса, Россия продолжает злоупотреблять своими правами в системе Интерпола для поиска неугодных режиму людей. Как считают депутаты, британскому правительству необходимо вмешаться в этот процесс.

Письмо к главе МВД в числе прочих подписали член парламентского комитета по разведке Ричард Беньон, депутат от Лейбористской партии, бывший министр труда Иэн Остини, консерватор, экс-министр международного развития Великобритании Эндрю Митчелл, бывший министр юстиции, член Консервативной партии Джонатан Джаногли, заместитель лидера палаты общин, лейборист Крис Брайант, а также британский политик Том Брейк. Все они известны активным продвижением аналога "списка Магнитского".

В статье отмечается, что в докладе Совета Европы в 2017 году попытки России арестовать Браудера по линии Интерпола приводились в качестве примера предполагаемых "злоупотреблений" системой государствами, преследующими "политические цели".

Уильям Браудер - инициатор принятия в США "закона Магнитского", названного в память об умершем в московском СИЗО Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ предусматривает санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Аналог "акта Магнитского" принят в нескольких странах.

В России Браудер объявлен в международный розыск. В июле 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил его к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов.

В декабре 2017-го Тверской суд Москвы на втором процессе заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии и штрафу в размере 200 тыс. рублей. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей.