Владимир Путин. ФОТО: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP

В обзоре британской прессы за 4 июня:

«Полный спектр угроз»: что Москва уготовила Британии

Британии на годы вперед обеспечен полный спектр угроз со стороны Москвы. Такой вывод, как пишет Daily Telegraph, содержится в докладе члена парламента от консервативной партии Боба Сили.

В этом докладе, подготовленном специально для аналитического центра «Общество Генри Джексона» (оно было основано в 2005 году при Кембриджском университете и, в числе прочего, организует представительные слушания в Палате общин, а в 2012 году при Обществе был создан «Центр исследования России»), говорится что Кремль использует хакеров, интернет-троллей, оплачивает протесты и распространяет дезинформацию в рамках стратегии по дестабилизации Запада в целом и Великобритании в частности.

Сили называет это «современным конфликтом по-русски». Кремль, полагает он, обнаружил, что «мирные» инструменты, такие как информационная война, манипуляции в области культуры, деятельность «хактивистов» потенциально куда мощнее инструментов сугубо военных. Они позволяют эффективно добиваться решения внешнеполитических задач, не прибегая к прямому конфликту.

Президент Путин, убежден Сили, рассматривает западную систему, основанную на верховенстве закона и соблюдении прав человека, как прямую противоположность России, а саму Россию пытается представить жертвой Запада.

«От фальшивых новостей, нацеленных на Европу, до пропаганды RT, от оккупации Крыма до улиц Солсбери Россия участвует в современном конфликте с Западом, - пишет в своем докладе Боб Сили. - Тактика Путина напоминает „активные меры“, которые применял КГБ в годы холодной войны, он хочет деморализовать и расколоть нас».

Вслед за этим Daily Telegraph приводит мнение бывшего заместителя командующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Эдриана Брэдшоу, который полагает, что Россия «имеет тенденцию к нарушению международного права». Генерал объясняет это тем, что унижение, пережитое Россией в конце холодной войны, оставило горький привкус у многих российских руководителей и пробудило «традиционную российскую боязнь оказаться в кольце врагов».

Брэдшоу соглашается с Сили в том, что «новая война», в которой обычные военные действия сочетаются с давлением, политической агитацией и активной дезинформацией, сильно мешает членам НАТО договориться о выработке необходимых мер для сдерживания такой агрессии.

Но при этом генерал сомневается в том, что Россия ищет конфликта с НАТО, поскольку это приведет к катастрофическим последствиям для всех. И здесь, полагает Брэдшоу, необходимо искать общий язык, ведь «слабый Путин намного опаснее Путина сильного».

Ядерная сделка с Ираном была обречена на провал?

Когда-то Генри Киссинджер заявил, что Ирану нужно определиться, хочет ли он быть государством или революцией, - пишет в редакционной статье Times. - Заявление это не утратило своей актуальности и сегодня, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посещает с визитами Великобританию, Германию и Францию в попытке убедить европейцев последовать примеру США и выйти из ядерной сделки с Тегераном, заключенной в 2015 году.

Израильский лидер, конечно же, прав, утверждая, что государство, возглавляемое стражами исламской революции, которые одержимы идеей регионального господства, сделает все, чтобы обманным путем заполучить атомную бомбу, отмечает газета.

А вот европейцы, подписавшие этот договор, оказались перед дилеммой: сдерживать Иран в рамках соглашения, ожидая, что торговля и растущие цены на нефть подтолкнут его к тому, чтобы стать нормальной современной страной, или закрыть глаза на ядерную программу, которая со всей очевидностью имеет вовсе не мирные цели, и добиться того, что такого рода умиротворение приведет к десятилетиям балансирования на грани войны.

Так чего же ждать Нетаньяху, который выступает за отказ от сделки с Ираном? Германия верит в силу многосторонней дипломатии и эффективность торговли, способные вместе потушить конфликт. Франция тоже делает ставку на то, что торговля откроет Иран для внешнего мира. К этому же склоняется и Британия, которая пытается убедить европейских партнеров ужесточить условия договора 2015 года, чтобы сделать его приемлемым для США и Израиля.

Но все это так наивно! - сердится Times. Ведь еще в январе израильской разведке удалось добыть в тегеранском хранилище около 100 тысяч документов по иранской ядерной программе. Эти документы еще изучаются, но из них уже ясно следует, что еще с 2001 года иранская ядерная программа преследовала военные цели.

В частности, в распоряжение газеты попал меморандум о передаче ответственности за обогащение урана до оружейного уровня от министерства атомной энергетики к министерству обороны Ирана.

Таким образом, пишет Times, договор 2015 года был заключен на основании неполных данных и исходил из простой, но неверной предпосылки, что Иран последует международным правилам в обмен на внутренние инвестиции. Вместо этого Корпус стражей исламской революции воспользовался деньгами для финансирования военной операции в Сирии, поддержки режима Башара Асада и субсидирования боевиков «Хезболлы» в Ливане.

При этом Иран так и не предоставил обещанного уровня доступа на свои ядерные объекты, зато значительно продвинулся в разработке баллистических ракет-носителей, которые под условия договора не попадали.

Но самое главное - добытые израильской разведкой документы свидетельствуют о том, что по окончании срока действия договора через 10 лет Иран смог бы форсированными темпами продолжить свою ядерную программу.

Times в прошлом придерживалась той точки зрения, что отмена договора с Ираном подтолкнула бы режим к ускорению ядерных разработок.

Однако договор, основанный на обмане, теряет всякую силу.

Если бы Иран в самом деле хотел отказаться от военной ядерной программы, он открыл бы свои архивы, как это сделала Южная Африка в начале 90-х. И единственный выход газета видит сейчас в том, чтобы Иран открыл для инспекторов МАГАТЭ все свои ядерные объекты. В противном случае следует немедленно возвращать санкции, уверена Times.

Как ЕС должен ответить на торговое наступление Трампа

Дональд Трамп не отличается постоянством, - пишет Financial Times, - однако в том, что касается политики протекционизма, он - само постоянство. Новые пошлины на сталь и алюминий, которые поставляют партнеры Америки, - это, по мнению газеты, часть более широкого наступления на торговую систему, основанную на рыночных отношениях и сложившихся правилах. Поэтому Евросоюз и другие близкие партнеры США должны дать Вашингтону пропорциональный, но жесткий ответ.

С экономической точки зрения меры Белого дома весьма спорны, - приводит аргументы Financial Times. Урон, нанесенный таким образом американским покупателям стали и алюминия, будет куда больше, чем польза для американских потребителей.

С точки зрения национальной безопасности это и вовсе выглядит абсурдным: сталь и алюминий закупаются у союзников Америки - ЕС, Канады и Мексики, и предположить, что это может поставить под угрозу безопасность страны - значит оскорбить этих друзей.

К тому же введение таких тарифов и под такими предлогами практически наверняка незаконно с точки зрения соглашений, выработанных самими Соединенными Штатами, на что наверняка укажет ВТО.

Но Америка, удивительное дело, отказывается одобрять назначение арбитров в третейскую группу этой организации, так что может статься, очень скоро глобального механизма, обеспечивающего выполнение решений ВТО, просто не будет. А вслед за этим и юридическая структура этой организации не сможет бороться с нарушениями. И это не случайность, это то, чего, увы, добиваются США, пишет газета.

Но сам по себе вопрос тарифов на сталь и алюминий не играл бы особой роли, если бы не более мрачные перспективы. США, напоминает Financial Times, решили применить принцип национальной безопасности и к импорту автомобилей. Это еще более абсурдная идея, но если она приживется и также приведет к повышению пошлин, то это будет означать конец законам международной торговли.

В целом, считает газета, за лозунгом Дональда Трампа «Америка в первую очередь» стоит ничто иное, как попытка достижения торгового профицита со всеми партнерами, к тому же этот примитивный меркантилизм усугубляется неразберихой, поскольку президент постоянно меняет свои собственные решения.

Тем не менее, Канада, Мексика и даже Евросоюз, несмотря на внутренние разногласия, решили принять ответные меры, ведь у них просто не остается иного выхода. Да, признает Financial Times, это может привести к росту тарифов в ходе битвы по принципу зуб за зуб, однако если Трампу не давать сдачи, он захочет еще большего.

Поэтому ответ должен быть трезвым и скоординированным. И он должен мобилизовать американских предпринимателей на действия против американской же торговой политики.