На радость фанатам: бразильская суперзвезда вернулась на поле!

Хорваты выглядели очень достойно, но класс подопечных Златко Далича все-таки, чуть ниже, чем у кудесников мяча, поэтому моменты созданные хорватами так и остались нереализованными, а за ошибки в обороне пришлось расплачиваться: Неймар на 68-й минуте и Фирмино на 90-й наказали хорватов и выиграли 2:0.

Соперник сборной России по предварительному раунду, команда Саудовской Аравии, встречалась с перуанцами. Команда Хуана Антонио Пицци выглядела намного слабее, чем во встрече с итальянцами и закономерно уступила 0:3.

Испанцы разошлись миром, 1:1, с швейцарцами. В этой игре последний раз в карьере в форме "Красной фурии" вышел Андрес Иньеста.

В заключительном матче дня сборная Коста-Рики обыграла 3:0 команду Северной Ирландии.