Пробок много не бывает: в центре Таллинна предстоит реконструкция двух перекрестков

По краям реконструируемых перекрестков появятся тротуары шириной 2,5-3,0 метра, будут созданы островки безопасности, расширены ряды для транспорта, установлено современное освещение, а Tallinna Vesi заодно реконструирует водопроводные сети.

На время работ перекрестки будут закрыты для движения транспорта, кроме транспорта местных жителей и предприятий. Остальной транспорт будет направляться в объезд.