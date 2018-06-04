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  • Пробок много не бывает: в центре Таллинна предстоит реконструкция двух перекрестков

Пробок много не бывает: в центре Таллинна предстоит реконструкция двух перекрестков

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ФОТО: Eeva Kaun

В среду, 6 июня, в Таллинне начнется реконструкция перекрестков бульвара Пыхья и улицы Каласадама, а также бульвара Мере и улицы Суур Раннявярава, сообщает Раэпресс.

По краям реконструируемых перекрестков появятся тротуары шириной 2,5-3,0 метра, будут созданы островки безопасности, расширены ряды для транспорта, установлено современное освещение, а Tallinna Vesi заодно реконструирует водопроводные сети.

На время работ перекрестки будут закрыты для движения транспорта, кроме транспорта местных жителей и предприятий. Остальной транспорт будет направляться в объезд.

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