Мария и Консолата Мвакикути. ФОТО: MWAZARAU MATHOLA / AFP/Scanpix

Сиамские близнецы из Танзании Мария и Консолата Мвакикути умерли в возрасте 21 года в местной больнице, где они находились последние полгода.

У сестер, с рождения соединенных вместе от пупка и ниже, были общие печень, легкие и некоторые другие органы, однако у них было два сердца, две головы и отдельная пара рук у каждой.

Мария и Консолата Мвакикути- ФОТО: MWAZARAU MATHOLA / AFP/Scanpix

Сестры-близнецы были хорошо известны и любимы в Танзании. После их смерти в соцсетях появилось множество сообщений с соболезнованиями.

Президент Танзании Джон Магуфули написал в «Твиттере», что глубоко опечален их смертью, добавив, что Консолата и Мария мечтали принести пользу стране.

Мария и Консолата Мвакикути. ФОТО: MWAZARAU MATHOLA / AFP/Scanpix

В прошлогоднем интервью Би-би-си сестры говорили, что по окончании университета они хотели бы работать учителями.

«Мы будем преподавать с помощью проектора и компьютеров», - говорили они.

Многие отмечали их упорство в стремлении закончить университет и получить необходимую квалификацию, несмотря на всю степень неприспособленности образовательной системы в стране к нуждам инвалидов.

У девушек была возможность продолжать обучение отчасти благодаря финансированию со стороны местных властей и частных пожертвований.

Мария и Консолата Мвакикути. ФОТО: MWAZARAU MATHOLA / AFP/Scanpix

Мария и Консолата были против того, чтобы их разделили хирургическим путем. В интервью Би-би-си они признавались, что хотели бы однажды выйти замуж и чтобы у них был один супруг на двоих.

Родители девочек умерли вскоре после того, как те появились на свет. Воспитанием сестер занималась католическая благотворительная организация «Мария Консолата», которая приютила их у себя и дала им имена.

В прошлом году они окончили среднюю школу, после чего их захлестнула волна поздравлений, которые присылали им из самых разных уголков страны.