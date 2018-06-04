Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре под угрозой из-за отказа лидера КНДР платить за номера в отеле

Ким Чен Ын выбрал для проживания в дни саммита номер-люкс в отеле Fullerton Сингапура. Этот шикарный отель 1928 года постройки стоит прямо на берегу залива в одной из самых оживленных частей города. Но платить за этот президентский номер, стоимостью 6000 долларов за ночь, лидер КНДР не хочет, отмечая, что его бедная страна не может позволить себе расходы на такую роскошь. Пхеньян, ссылаясь на трудности с поступлением валюты из-за санкций, введенных ранее США и Советом Безопасности ООН, высказал пожелание, чтобы "какая-либо иностранная страна" взяла на себя эти расходы.

Сообщившая накануне о неожиданной проблеме газета The Washington Post писала, что Соединенные Штаты, ради исторической встречи, заявили о готовности оплатить проживание Ким Чен Ына. Единственное, чего опасались в США, что гордые корейцы сочтут такое предложение оскорбительным. Но позднее в Госдепартаменте США опровергли, что американская сторона возьмет на себя эти расходы. Кроме самого президентского люкса оплатить надо номера для сопровождающей делегации, охраны... Сюда же входят траты на обслуживание номеров - еда, напитки и т.д. Общая стоимость не известна.

Чтобы сохранить лицо обеим сторонам, Вашингтон решил обратиться к посреднику - правительству Сингапура. Вариант с оплатой третьей стороной устроил бы всех. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт в субботу не исключила такой возможности.

Пока же решение не найдено, Белый дом отказывается подтверждать даже место проведения саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре. Ранее сообщалось, что это отель Capella.

Как пишет японское агентство Kyodo, делегации США и КНДР сошлись во мнении, что встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына, намеченную на 12 июня, лучше всего провести в этом отеле в уединенном районе острова Сентоса. В США утверждают, что место встречи держится в тайне по настоянию Пхеньяна, озабоченного безопасностью Ким Чен Ына. Остров Сентоса находится в южной части Сингапура. На нем располагаются роскошные отели, казино и парки развлечений. Кроме того, преимуществом острова является возможность легко обеспечить высокий уровень безопасности на время проведения саммита.

CNN утверждает, что никаких особых приготовлений в этом отеле пока не замечено, однако там в лобби постоянно находятся несколько мускулистых мужчин, говорящих на "американском английском". Репортер издания подслушал один разговор, в котором обсуждалось место установки X-Ray сканера для обеспечения досмотра входящих.

Еще одним местом возможной встречи президентов в Сингапуре называется отель Shangri-La. Этот роскошный пятизвездочный отель на 792 номера является местом проведения многочисленных международных встреч и конференций. Он принимал ранее президентов США Барака Обаму и Джорджа Буша-старшего, напоминает The Straits Times. Здесь проводятся международные конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-Ла Диалог". Отель также был местом проведения исторической встречи между китайским президентом Си Цзиньпином и тайваньским президентом Ма Инцзю в ноябре 2015.

Эксперты по безопасности отмечают, что организация мероприятий в Shangri-La обеспечивает высокую степень безопасности, делая его оптимальным местом проведения и нынешнего саммита.

Visited the Capella Singapore yesterday, asked a hotel staff if this was where the summit will take place. Staff member said, “I have no idea.” pic.twitter.com/nhwFCUpHgc — Kristina Wong 🇺🇸🐲 (@kristina_wong) June 2, 2018

Singapore's Shangri-La hotel — where brass, arms merchants and spies rub elbows https://t.co/S3o5EVPk4q — The Japan Times (@japantimes) June 3, 2018

President Donald Trump is expected to lodge at the luxury Shangri-La Hotel in Singapore at about $7,471, for the night of June 12. (That's just him not SS and entourage.) https://t.co/HUE4Gotirx — NJ11forchange (@nj11forchange) June 2, 2018

Напомним, сперва президент Дональд Трамп отменил запланированную на июнь историческую встречу из-за "открытой враждебности" в последних заявлениях Пхеньяна. Однако последовавшие за этим заявлением переговоры вернули все на свои места: американо-северокорейский саммит должен пройти 12 июня.