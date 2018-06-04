В прошлом году количество декларирующих свои доходы жителей Эстонии сократилось почти на 30 000 человек

Об этом в пресс-релизе BNS сообщил ведущий специалист Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде, по словам которого сокращение численности людей, декларирующих свои доходы, связано с тем, что в 2017 году, как и в 2016, низкооплачиваемые налогоплательщики не смогли использовать возвращение подоходного налога, а также вместо совместно оформленной декларации супруги смогли разделить друг с другом неиспользованные ранее налоговые льготы: общий неиспользованный не облагаемый налогом доход до 2160 евро, неиспользованная дополнительная льгота на детей, неиспользованные проценты по жилищному кредиту и расходы.

Декларирование доходов за прошлый год характеризуется ростом доходов, который произошел на фоне сделок с активами. Прибыль от отчуждения ценных бумаг в сравнении с предыдущим годом выросла на 16,9 млн евро, прибыль от сделок с ценными бумагами за рубежом выросла на 6,9 млн евро. Доходов от продажи леса было декларировано на 6,8 млн евро больше, от продажи прочего имущества — на 8,7 млн евро больше.

«Возможностью разделить друг с другом налоговые льготы воспользовались в общей сложности 30 300 человек, у которых по разным причинам остались неиспользованными льготы на общую сумму в 44,2 млн евро. Из них налоговые льготы были использованы в размере 23,6 млн евро», - отметил Удде.