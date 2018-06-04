Facebook уличили в тайной передаче данных пользователей

По данным издания, соцсеть сформировала партнерские отношения с Apple, Samsung, Microsoft и десятками других производителей устройств, что вызвало новые опасения по поводу защиты конфиденциальности.

Подобные сделки позволяли Facebook расширять охват, встраивая собственные функции через API: к ним относятся кнопки «Мне нравится» и книги контактов. За это производители смартфонов получали доступ к личной информации клиентов, а также они могли узнать информацию об их друзьях, даже если пользователи запрещали обмен данными в настройках. Речь идет о политических и религиозных взглядах, а также о статусе отношений.

Журналисты сообщили, что большинство партнерских отношений до сих пор остаются в силе, хотя Facebook начал сворачивать их в апреле, сразу после скандала по поводу массовой утечки данных.

Представители соцсети заявили, что их соглашения с производителями регулируются контрактами, которые строго ограничивают использование данных, в том числе хранящихся на серверах партнеров. Они добавили, что не знают случаев, когда эта собранная информация была использована некорректно. При этом все фотографии и сообщения пользователей оставались только на устройствах, добавили в Facebook.