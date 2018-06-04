Рекордсмен, испанские саудиты и перуанский москвич: сборные Мексики, Саудовской Аравии и Перу опубликовали составы

Сборная Мексики опубликовала окончательный состав из 23-х игроков на чемпионат мира-2018. В заявку вошел бывший игрок "Барселоны" Рафаэль Маркес.

Для 39-летнего Маркеса предстоящее мировое первенство станет пятым в карьере. Он повторит достижение соотечественника Антонио Карбахаля, немца Лотара Маттеуса и итальянца Джанлуиджи Буффона по количеству чемпионатов мира.

Кроме того, Маркес является единственным футболистом в истории, который был капитаном команды на четырех чемпионатах мира, передает "Спорт-Экспресс".

Вратари - Гильермо Очоа ("Стандард", Бельгия), Хосе Корона ("Крус Асуль"), Альфредо Талавера("Толука");

защитники - Карлос Сальседо ("Айнтрахт" Ф, Германия), Диего Рейес ("Порту", Португалия), Эктор Морено ("Реал Сосьедад", Испания), Уго Айяла ("Тигрес"), Эдсон Альварес ("Америка"), Хесус Гальярдо ("Пумас"), Мигел Лаюн ("Севилья", Испания);

полузащитники - Рафаэль Маркес (без клуба), Эктор Эррера ("Порту", Португалия), Хонатан дос Сантос, Джованни дос Сантос (оба – "Лос-Анджелес Гэлакси", MLS), Андрес Гуардадо ("Бетис", Испания), ), Марко Фабиан ("Айнтрахт" Ф, Германия);

нападающие - Хавьер Эрнандес ("Вест Хэм", Англия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Орибе Перальта ("Америка"), Хесус Корона ("Порту", Португалия), Карлос Вела (ФК "Лос-Анджелес", MLS), Хавьер Акино, Ирвинг Лосано (ПСВ, Голландия).

Мексика в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет против Германии (17 июня, Москва, "Лужники"), Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).

В составе сборной Саудовской Аравии выступят на ЧМ три игрока из испанской Примеры: Салем Аль-Давсари (Вильяреал), Фахад Аль-Муввалад (Леванте) и Яхья Аль-Шехри (Леганес). Правда эти трое провели в Примере только три матча на троих и находились в аренде в испанских клубах: федерация футбола Саудовской Аравии перед чемпионатом мира отправила несколько футболистов на стажировку в Испанию. Как помог заслуженных саудовским игрокам, которые выиграли дома все, что можно, покажет чемпионат мира.

Вратари - Мохаммед Аль-Овайс ("Аль-Ахли"), Яссер Аль-Мосайлем ("Аль-Ахли"), Абдуллах Аль-Муайуф ("Аль-Хиляль");

защитники - Осама Хавсави, Ясир Аль-Шахрани, Мохаммед Аль-Бурайк, Али Аль-Болеахи (все - "Аль-Хиляль"), Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба - "Аль-Ахли"), Омар Хавсави ("Аль-Наср");

полузащитники - Салман Аль-Фарадж, Абдуллах Атиф, Абдулмалек Аль-Хаибри (все - "Аль-Хиляль"), Салем Аль-Давсари ("Вильярреал", Испания), Хаттан Бахбир, Хуссейн Аль-Могави, Абдулла Аль-Хайбари, Мохамед Кану (все - "Аль- Шабаб"), Яхья Аль-Шехри ("Леганес", Испания), Тайсир Аль-Джассим ("Аль-Ахли");

нападающие - Моханнад Ассири ("Аль-Ахли"), Мохаммед Аль-Сахлави ("Аль-Наср"), Фахад Аль-Муваллад ("Леванте", Испания).

В составе перуанцев будет представитель чемпионата России: Джефферсон Фарфан из московского "Локомотива", а также дисквалифицированный за употребление кокаина форвард "Фламенго" Паоло Герреро.

Ранее Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию 34-летнего Герреро на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать его на 16 месяцев из-за положительной допинг-пробы, выявившей следы кокаина.

Вратари - Педро Гальесе ("Веракрус", Мексика), Карлос Каседа ("Депортиво Мунисипаль"), Хосе Карвальо ("УТК");

защитники - Луис Адвинкула ("Лобос", Мексика), Альдо Корсо ("Университарио"), Мигель Трауко ("Фламенго", Бразилия), Кристиан Рамос ("Веракрус", Мексика), Альберто Родригес ("Спортинг Кристаль"), Мигель Араухо ("Альянса"), Нильсон Лойола ("Мельгар"), Андерсон Сантамария ("Пуэбла", Мексика),

полузащитники - Педро Акино ("Лобос", Мексика), Вильдер Картахена​ ("Веракрус", Мексика), Кристиан Куэва ("Сан-Паулу", Бразилия), Эдисон Флорес ("Ольборг", Дания), Паоло Уртадо ("Витория Гимарайнш", Португалия), Ренато Тапия ("Фейеноорд", Нидерланды), Йосимар Йотун ("Орландо Сити", США);