У воды нашли неожиданные аномальные свойства

Молекула воды существует в двух формах — орто- (о-) и пара-вода (р-вода), которые отличаются друг от друга значением полного ядерного спина, складывающегося из спинов составляющих молекулу ядер водорода. У о-воды он равен единице, а у р-воды — нулю. Спин не может меняться у изолированных молекул, он также сохраняется при столкновениях с другими молекулами и даже при химических реакциях. Различия в спинах влияют на вращательную симметрию, так молекула р-воды будет симметричной, а о-воды — антисимметричной (необходим полный оборот для возвращения к исходному состоянию). Однако до сих пор не было известно, могут ли спины определять разные химические свойства о- и р-воды, пишет lenta.ru.