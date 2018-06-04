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В Таллинне временно изменится маршрут одной из автобусных линий

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Столичные автобусы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В связи с реконструкцией улицы Тонди на участке между железнодорожным переездом и перекрестком с улицей Котка с начала рабочего дня 11 июня и до конца рабочего дня 22 июня автобусы линии 28 в обоих направлениях пойдут в объезд, передает Раэпресс.

Объезд будет пролегать по улицам Веэренни, Лийвалайа, Суур-Америка,Эндла, Тулика, Нымме и Линну.  Отменяются остановки в обоих направлениях Винеэри - на Пярнуском шоссе, Таллинн-Вяйке и Тонди - на улице Тонди и Вястрику - на улице Линну.

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