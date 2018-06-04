В Таллинне временно изменится маршрут одной из автобусных линий

В связи с реконструкцией улицы Тонди на участке между железнодорожным переездом и перекрестком с улицей Котка с начала рабочего дня 11 июня и до конца рабочего дня 22 июня автобусы линии 28 в обоих направлениях пойдут в объезд, передает Раэпресс.