На скорости 90 км/ч уступаешь многим

Со всеми этими проблемами можно встретиться на шоссе Таллинн-Тарту – на одном из самых активным в плане движения шоссе Эстонии.

Живущий в Тарту и работающий в Таллинне генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук ездит по этой трассе почти каждую неделю: «На скорости 90 км/ч я уступаю многим».

Больше всего его беспокоят тяжелые грузовики и автобусы: «Это не редкость, когда меня обгоняют автобусы. В таких ситуациях хочется их остановить и жестко поговорить с водителем. Если бы все ехали со скоростью 90 км/ч, то тема безопасности (на шоссе Таллинн-Тарту) не стояла бы так остро, как сейчас».

И Лойго признает, что превышение скорости – это проблема всех основных шоссе: «Полиции нет смысла утверждать, что это (гонки на шоссе – ред.) что-то необычное. К сожалению, обычное».

«За деньги можно нарушать»

Полиция следит за движением на шоссе Таллинн-Тарту каждый день. Кроме патрулей на разных опасных для движения участках установлены 24 кабины измерения скорости.

«Это бессмысленно, чтобы мы установили на шоссе Таллинн-Тарту патрули на расстоянии в каждые пять километров. Это слишком дорого для государства и, к сожалению, нарушать (правила дорожного движения) будут и в этом случае», - говорит Лойго.

«И если человек на скорости в 120 км/ч обгоняет фуру, или не пристегивает ремни, то тут не помогут ни надзор, ни физические препятствия. Тут поможет только объяснение и до тех пор, пока люди, наконец, поймут, что безопасное движение все же начинается с нас самих», - говорит сотрудница полиции.

По словам Лойго, конечно, эффективнее заниматься профилактикой, чем бороться с последствиями: «Я очень надеюсь, что какой-то человек, который сейчас это читает, в следующий раз на шоссе Таллинн-Тарту подумает, нужно ли совершать этот обгон».

А психолог Мейнхард категоричен: по его оценке, изменения законов последнего времени благоволят совершению мелких нарушений: «Государство дало сильный сигнал, что «за деньги можно нарушать». Однако это обнуляет каждодневную работу многих людей по созданию безопасности движения и диаметрально противоположно прежней европейской практике. Кроме того, это дает сигнал, что соблюдать законы не так важно».

Модель личностного нарушения правил движения

Мейнхард приводит пример, что в случае многих мелких нарушений не используют влияние личности: «Например, при фиксации превышения скорости камерой измерения личность не связывают с конкретным нарушением. Таким образом, проблему не решают, а просто собирают деньги».

Камера измерения скорости в Пярнумаа. ФОТО: Mailiis Ollino /Pärnu Postimees

В зарубежных странах, по его словам, каждая фиксация камерой связана с конкретным человеком, во многих странах за езду выше разрешенного назначают штрафные баллы. Кто превысил определенное количество баллов, у того отнимают права.

«То есть каждое нарушение связано с личностью, это напрямую влияет на право управления и процессы, которые должны предшествовать восстановлению права на управление. Это означает, что в зарубежных странах нарушителем занимаются напрямую после совершения нарушения», - говорит Мейнхард.

По его словам, для повышения безопасности движения в Эстонии нужно применить систему, которая создала бы основанную на личности модель и дала возможность как можно раньше начать заниматься правонарушителем: «Для улучшения безопасности на дорогах еще очень много нужно сделать».

Задача, которой нет конца

И генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук согласен, что работа над безопасностью движения не закончится никогда. У департамента есть нереальная цель: ноль смертей на дорогах к 2050 году.

«Мы движемся к достижению этой цели, но в то же время с другой стороны появляются соблазны и пожелания, например, договориться о более высокой допустимой скорости», - говорит Саук.