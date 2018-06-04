2007 год. В популярных жилых районах один за другим появляются новые дома, зарплаты растут, а общее благосостояние увеличивает. На фоне этого растет и количество дорожно-транспортных происшествий, пишет Postimees.
Десять лет спустя. Экономика вновь совершает крутой скачок вверх – по сравнению с предыдущим годом рост составил почти пять процентов. И снова дорожная статистика показывает, что аварий произошло рекордно много, около 32 500. Более 30 000 аварий в год за последние 13 лет регистрировали лишь два раза: в 2016 и в 2007 годах.
Это тенденция последних двух десятилетий. Сравнивая ситуацию с нашей экономикой с цифрами ДТП, в глаза бросается то обстоятельство, что они идут нога в ногу: растет экономика, происходит больше аварий.
И наоборот: когда в годы последнего экономического кризиса покупка топлива была многим не под силу, машинами пользовались меньше, что отразилось на количестве ДТП.
«То, что экономика улучшилась, сразу ощущается на движении», - подтвердила и ведущий сотрудник по вопросам правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирье Лойго.
Причина проста: машин и мотоциклов покупают больше и больше на них ездят. Чем больше участников движения, тем выше вероятность того, что кто-то из них столкнется друг с другом.
Именно появление большего количества мотоциклов является одним из побочных эффектов экономического бума. Большинство не покупает их как первичное средство передвижения, скорее, их берут для так называемых развлекательных поездок. Но в движении мотоцикл менее защищен, чем автомобиль.
По данным полиции, в этом году на дорогах погибли три мотоциклиста, и это еще до начала лета. В прошлом году на эстонских дорогах не погиб ни один мотоциклист. В 2016 году погиб один человек, сидевший на заднем сидении мотоцикла.
Однако у экономического роста и покупки новых машин есть и положительное влияние: чем больше автомобиль, тем он безопаснее. Проведенный в прошлом году анализ показал, что средний возраст машин, побывавших в авариях с погибшими, составил 11 лет.
Превышение скорости – это окей
«Нервно, интенсивно, мало пространства для ошибки». Так Лойго описывает дорожную картину наших дорог. То же доказывает и эксперимент с поездкой фотографа Postimees Сандера Ильвеста из Таллинна в Тарту. Фотограф ехал все 186 километров с разрешенной скоростью. Его обогнали 31 раз.
«К сожалению, многие из нас привыкли все время ездить на грани риска, - говорит Лойго. – В городе предельную скорость превышаем на 10 км/ч, за городом – окей считается превышать, как минимум, на 20. Кроме этого, мы постоянно совершаем обгоны, и если что-то произойдет, то произойдет что-то трагичное».
Психолог, специализирующийся на движении, Гуннар Мейнхард отметил, что чаще всего участники движения не считают опасность от большой скорости реальной. Машины стали быстрыми, удобными, и создают у водителя и пассажиров субъективное чувство безопасности.
«Превышение скорости всего на два километра в час в критической ситуации может привести к тяжелым последствиям», - говорит Мейнхард.
Но гонки – это не единственная причина для беспокойства. Мейнхард приводит в пример нахождение за рулем в состоянии усталости и неправильное использование фонарей. Часто водители включают противотуманные огни так, как считают правильным.
На скорости 90 км/ч уступаешь многим
Со всеми этими проблемами можно встретиться на шоссе Таллинн-Тарту – на одном из самых активным в плане движения шоссе Эстонии.
Живущий в Тарту и работающий в Таллинне генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук ездит по этой трассе почти каждую неделю: «На скорости 90 км/ч я уступаю многим».
Больше всего его беспокоят тяжелые грузовики и автобусы: «Это не редкость, когда меня обгоняют автобусы. В таких ситуациях хочется их остановить и жестко поговорить с водителем. Если бы все ехали со скоростью 90 км/ч, то тема безопасности (на шоссе Таллинн-Тарту) не стояла бы так остро, как сейчас».
И Лойго признает, что превышение скорости – это проблема всех основных шоссе: «Полиции нет смысла утверждать, что это (гонки на шоссе – ред.) что-то необычное. К сожалению, обычное».
«За деньги можно нарушать»
Полиция следит за движением на шоссе Таллинн-Тарту каждый день. Кроме патрулей на разных опасных для движения участках установлены 24 кабины измерения скорости.
«Это бессмысленно, чтобы мы установили на шоссе Таллинн-Тарту патрули на расстоянии в каждые пять километров. Это слишком дорого для государства и, к сожалению, нарушать (правила дорожного движения) будут и в этом случае», - говорит Лойго.
«И если человек на скорости в 120 км/ч обгоняет фуру, или не пристегивает ремни, то тут не помогут ни надзор, ни физические препятствия. Тут поможет только объяснение и до тех пор, пока люди, наконец, поймут, что безопасное движение все же начинается с нас самих», - говорит сотрудница полиции.
По словам Лойго, конечно, эффективнее заниматься профилактикой, чем бороться с последствиями: «Я очень надеюсь, что какой-то человек, который сейчас это читает, в следующий раз на шоссе Таллинн-Тарту подумает, нужно ли совершать этот обгон».
А психолог Мейнхард категоричен: по его оценке, изменения законов последнего времени благоволят совершению мелких нарушений: «Государство дало сильный сигнал, что «за деньги можно нарушать». Однако это обнуляет каждодневную работу многих людей по созданию безопасности движения и диаметрально противоположно прежней европейской практике. Кроме того, это дает сигнал, что соблюдать законы не так важно».
Модель личностного нарушения правил движения
Мейнхард приводит пример, что в случае многих мелких нарушений не используют влияние личности: «Например, при фиксации превышения скорости камерой измерения личность не связывают с конкретным нарушением. Таким образом, проблему не решают, а просто собирают деньги».
В зарубежных странах, по его словам, каждая фиксация камерой связана с конкретным человеком, во многих странах за езду выше разрешенного назначают штрафные баллы. Кто превысил определенное количество баллов, у того отнимают права.
«То есть каждое нарушение связано с личностью, это напрямую влияет на право управления и процессы, которые должны предшествовать восстановлению права на управление. Это означает, что в зарубежных странах нарушителем занимаются напрямую после совершения нарушения», - говорит Мейнхард.
По его словам, для повышения безопасности движения в Эстонии нужно применить систему, которая создала бы основанную на личности модель и дала возможность как можно раньше начать заниматься правонарушителем: «Для улучшения безопасности на дорогах еще очень много нужно сделать».
Задача, которой нет конца
И генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук согласен, что работа над безопасностью движения не закончится никогда. У департамента есть нереальная цель: ноль смертей на дорогах к 2050 году.
«Мы движемся к достижению этой цели, но в то же время с другой стороны появляются соблазны и пожелания, например, договориться о более высокой допустимой скорости», - говорит Саук.
Что касается шоссейных дорог, то, по его словам, можно оснастить их дополнительными камерами-ограничениями и прочими средствами, но только лишь этого для повышения безопасности недостаточно: «Нужно все же самим понять, что 90 км/ч – это обязательно и безопасно. Все начинается с водителей, их внимательности и их отношения».