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“Кто мог ожидать, что будет тройня!”

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  • Дети должны были родиться 13 августа
  • Одна девочка потихоньку отнимала кровь у другой
  • На роды созвали целую команду врачей

Счет тройняшек в этом году открыли сестры Эмили и Мирьям и их брат Грегор. Хотя в прошлом году тройняшки в Эстонии родились аж в трех семьях, для нас они по-прежнему остаются большим чудом природы, которому должна помогать современная медицина.

В прошлую пятницу в отделении интенсивной терапии Восточно-Таллиннской центральной больницы всех детей впервые приложили к груди матери Кади (28). Это была первая встреча тройняшек после кесарева сечения 16 мая. При рождении девочки весили меньше килограмма и были размером примерно с ладонь папы Андреса, поэтому они все еще должны набираться сил в кувезах. На сегодняшний день все они немного поправились – однояйцевые близнецы Эмили и Мирьям весят более 800 граммов, а зародившийся совершенно независимо от них Грегор уже при рождении весил 1082 граммов.

Эмили, Мирьям и Грегора по праву можно называть чудом природы. Одновременно созрели и были оплодотворены несколько яйцеклеток, причем одна из них еще и поделилась.

«Для медицины тройняшки – это серьезная задача, но сегодня мы можем сказать, что острый первичный период интенсива начинает проходить, и мы будем очень довольны, когда они, наконец, окажутся дома. Когда через год они впервые придут показаться, мы будем особенно рады», - говорит заведующая отделением неонатологии Восточно-Таллиннской центральной больницы Пилле Андрессон.

Поначалу тройняшки вместе с матерью должны будут несколько месяцев провести в больнице, поскольку предполагаемая дата родов была назначена лишь 13 августа. Но поскольку в случае многоплодной беременности она редко вынашивается до конца, Эмили, Мирьям и Грегор родились на 27-й неделе.

“Чем больше деток, тем выше вероятность преждевременных родов”, - заметила доктор Андрессон.

Кади надеялась продержаться до конца июня, но 14 мая во время рутинного визита в больницу оказалось, что рожать нужно немедленно.

“Врач заранее готовила нас, что тройняшки всегда рождаются недоношенными и, если мы дотянем до 22-й недели, будет хорошо. Мы были морально готовы, - говорит Кади, однако констатирует, что новость все же стала для нее неожиданностью. - У меня было 24 часа, чтобы собраться”.

Сестры делили кровь

Дети должны были экстренно родиться, поскольку Мирьям была донором в животе матери и отдавала свою кровь Эмили, что врачи называют синдромом межплодовой трансфузии. Цвет кожи Мирьям до сих пор чуть бледнее, чем у сестры-двойняшки. Если при рождении она была меньше Эмили, то сейчас она набрала вес и обогнала сестру.

“Сестры делили между собой кровь, одна отдавала другой слишком много, и это стало представлять угрозу для девочек. Мы должны были помочь им родиться, поскольку здесь мы уже можем помочь им дальше”, - рассказывает Андрессон, замечая при этом, что каждый лишний день в утробе – это выигранный день. Дети, рожденные на 22-31 неделе, входят в группу риска.

“Мы все-таки говорим об интенсивной терапии. Первые дни и часы были сложными, и всем им понадобилась помощь с дыханием”, - говорит врач новорожденных.

Кади стала матерью впервые, у ее мужа Андреса есть 14-летний сын. “Беременность была желанной, но кто мог ожидать, что у нас будут тройняшки!” – говорит женщина, за один раз ставшая матерью троих детей.

По словам папы Андреса, поначалу было известно, что они ждут двойню. Двойняшки в роду Кади бывали, но не всем из них удалось родиться из-за осложнений, вызванных многоплодной беременностью.

Тройня – невозможно!

“Мы свыклись с мыслью о двойне, но непосредственно перед тем, как встать на учет по беременности, узнали, что у нас будет тройня», - говорит новоиспеченная мать. Пара была в поездке в Финляндии, когда у Кади возникло кровотечение, из-за которого на седьмой неделе беременности она оказалась в финском отделении экстренной медицины.

“Мы вернулись в Эстонию, акушерка была очень скептически настроена, заявила, что это невозможно! Но стала смотреть сама и констатировала, что это действительно тройня”, - добавляет Кади.

Доктор Пилле Анрессон поясняет, что на очень раннем сроке беременности бывает трудно заметить даже двойню.

“Мы некоторое время были в шоке”, - признается отец тройняшек.

“Но когда в местной больнице это тоже подтвердили, мы начали понемногу играть с этой мыслью. Нам с самого начала было ясно, что большая часть тройняшек все же не рождается и это необычная беременность. Мы были реалистами и думали, что будем жить от недели к неделе и не станем планировать заранее”, - добавляет Кади.

Активные занятия спортом для нее кончились, каждые десять дней приходилось ходить на осмотр. “Я вбила в поисковик Google слово «тройня», все истории, к счастью, были позитивными», - говорит мать.

По словам доктора Андрессон, врачи все же беспокоились за девочек. В день рождения тройняшек, 16 мая, у каждого ребенка был свой педиатр, а у каждого врача – своя медсестра. “Это было настоящее формирование команды, а не обычное утро. Если это хоть сколько-то возможно, мы делаем такие вещи по плану. Обо всем мы договорились с гинекологами, акушерками и педиатрами”.

Если все будет хорошо, тройняшек выпишут домой в конце июля. Папа Андрес будет ждать этого времени, чтобы взять отцовский отпуск. “Тогда, очевидно, понадобится больше поддержки, потому что здесь все время рядом медсестры и врачи”, - поясняет он. К счастью, работодатель часто отпускает его в больницу к жене и детям.

С Кади связалась мать тройняшек, родившихся в прошлом году, которая обещала ей помочь. “Когда пришла новость, что у нас будет тройня, предложений от нянечек было сколько угодно, посмотрим, будут ли они доступны, когда нас выпишут домой”, - улыбается Кади.

В прошлом году в Восточно-Таллиннской центральной больнице был год многоплодных родов. Родились единственные известные в Эстонии четверняшки, а в двух семьях родились тройняшки. Еще одна тройня родилась в прошлом году в Клинике Тартуского университета.

“У всех прошлогодних тройняшек дела идут хорошо. Одна тройня, где каждый из детей при рождении весил более двух килограммов, уже побывала у нас в гостях”, - радуется Андрессон.

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