“Кто мог ожидать, что будет тройня!”

По словам папы Андреса, поначалу было известно, что они ждут двойню. Двойняшки в роду Кади бывали, но не всем из них удалось родиться из-за осложнений, вызванных многоплодной беременностью.

Тройня – невозможно!

“Мы свыклись с мыслью о двойне, но непосредственно перед тем, как встать на учет по беременности, узнали, что у нас будет тройня», - говорит новоиспеченная мать. Пара была в поездке в Финляндии, когда у Кади возникло кровотечение, из-за которого на седьмой неделе беременности она оказалась в финском отделении экстренной медицины.

“Мы вернулись в Эстонию, акушерка была очень скептически настроена, заявила, что это невозможно! Но стала смотреть сама и констатировала, что это действительно тройня”, - добавляет Кади.

Доктор Пилле Анрессон поясняет, что на очень раннем сроке беременности бывает трудно заметить даже двойню.

“Мы некоторое время были в шоке”, - признается отец тройняшек.

“Но когда в местной больнице это тоже подтвердили, мы начали понемногу играть с этой мыслью. Нам с самого начала было ясно, что большая часть тройняшек все же не рождается и это необычная беременность. Мы были реалистами и думали, что будем жить от недели к неделе и не станем планировать заранее”, - добавляет Кади.

Активные занятия спортом для нее кончились, каждые десять дней приходилось ходить на осмотр. “Я вбила в поисковик Google слово «тройня», все истории, к счастью, были позитивными», - говорит мать.

По словам доктора Андрессон, врачи все же беспокоились за девочек. В день рождения тройняшек, 16 мая, у каждого ребенка был свой педиатр, а у каждого врача – своя медсестра. “Это было настоящее формирование команды, а не обычное утро. Если это хоть сколько-то возможно, мы делаем такие вещи по плану. Обо всем мы договорились с гинекологами, акушерками и педиатрами”.

Если все будет хорошо, тройняшек выпишут домой в конце июля. Папа Андрес будет ждать этого времени, чтобы взять отцовский отпуск. “Тогда, очевидно, понадобится больше поддержки, потому что здесь все время рядом медсестры и врачи”, - поясняет он. К счастью, работодатель часто отпускает его в больницу к жене и детям.

С Кади связалась мать тройняшек, родившихся в прошлом году, которая обещала ей помочь. “Когда пришла новость, что у нас будет тройня, предложений от нянечек было сколько угодно, посмотрим, будут ли они доступны, когда нас выпишут домой”, - улыбается Кади.

В прошлом году в Восточно-Таллиннской центральной больнице был год многоплодных родов. Родились единственные известные в Эстонии четверняшки, а в двух семьях родились тройняшки. Еще одна тройня родилась в прошлом году в Клинике Тартуского университета.