пн, 04.06.2018
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Праздник у Тутберидзе: молодым чемпионкам ничего не грозит

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ФОТО: David J. Phillip / AP

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) отклонил рассмотрение вопроса об увеличении возраста спортсменов для участия в соревнованиях среди взрослых.

Такое предложение в экстренном порядке внесла Федерация фигурного катания Нидерландов. Голландцы высказались за повышение возрастной планки для участниц взрослых соревнований по фигурному катанию. Чтобы предложение было включено в повестку дня Конгресса, необходимым условием являлось, чтобы его поддержали 4/5 участников мирового форума фигурного катания. Однако этого не произошло.

Накануне Конгресса глава ФФККР Александр Горшков заявил, что Федерация фигурного катания России не поддержит предложение голландцев, поскольку оно требует более глубокой и тщательной проработки и подготовки. Горшков ссылался на существующую практику в художественной гимнастике и синхронном плавании, где спортсменки имеют права выступать на взрослых чемпионатах и Олимпийских играх, если в год проведения им исполняется 16 лет.

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