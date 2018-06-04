В Android появится более безопасный метод разблокировки

В ходе исследования кода AOSP разработчики обнаружили набор инструментов для проверки личности пользователя на основе сканирования его лица. Отметим, что сама функция разблокировки с использованием лица появилась ещё в Android 4.0 Ice Cream Sandwich, пишет 4pda.ru. Теперь же, когда этот метод пользуется большой популярностью у производителей и пользователей, в Android на уровне системы появится его поддержка.