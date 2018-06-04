Дьявольский выбор

Одни из претендентов на медали ЧМ-2018, бельгийцы объявили состав, который отправится в Россию. В числе отправляющихся и хорошо знакомый с российскими реалиями бывший игрок "Зенита" Алекс Витцель.
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес огласил окончательную заявку на ЧМ-2018.
Вратари: Кун Кастельс («Вольфсбург»), Тибо Куртуа («Челси»), Симон Миньоле («Ливерпуль»);
Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Манчестер Сити»), Леандер Дендонкер («Андерлехт»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Тома Менье («ПСЖ»), Томас Вермален («Барселона»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»);
Полузащитники: Янник Феррейра Карраско («Далянь Ифан»), Насер Шадли («Вест Бромвич»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Муса Дембеле («Тоттенхэм»), Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси»), Торган Азар («Боруссия» Менхенгладбах), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Юри Тилеманс («Монако»), Аксель Витцель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»);
Нападающие: Миши Батшуайи («Челси»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Дрис Мертенс («Наполи»).
Капитанскую повязку получил защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани, проведший 77 встреч за "Красных Дьяволов". По сравнению с расширенной заявкой двухнедельной давности отсутствуют вратарь Матц Зельс, защитники Кристиан Кабаселе и Джордан Лукаку, а также нападающий Кристиан Бентеке. В качестве резервиста заявлен защитник Лоран Симан, передает sports.ru.