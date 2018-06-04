Экс-министр Яак Ааб назначен советником проекта новой Таллинской больницы

Подавший в апреле в отставку с поста министра госуправления Яак Ааб (Центристская партия) назначен советником проекта новой Таллинской больницы при Таллинском департаменте социальных дел и здравоохранения, сообщает Раэпресс.
В недавнем прошлом Яак Ааб дважды занимал министерский пост.
Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, считает, что опыт министра социальных дел и министра государственного управления, которым обладает новый советник, очень пригодится в реализации такого крупного и сложного проекта. Основная функция советника - распределение компетенций между учреждениями здравоохранения города и составление исходного задания на проектирование новой супербольницы в Ласнамяэ. Эта функция осуществляется совместно с руководителями больниц, специалистами, министерством и Больничной кассой.
Брутто-зарплата Яака Ааба на посту советника Таллинского департамента социальных дел и здравоохранения составит 2500 евро.