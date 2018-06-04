Таллиннский ботанический сад приглашает на необычную выставку

Для приготовления еды каждый день и для создания особенных праздничных блюд мы применяем множество растений. Пряные растения исторически выращивались еще в монастырских садах. В последнее время набирают популярность декоративные садики пряных растений, а также их можно выращивать и на балконе либо на подоконнике. На выставке посетители смогут ознакомиться с различными пряными растениями и узнать, как их выращивать, собирать и применять.

Многие из них обладают приятным запахом или лечебными свойствами. После посещения выставки вы будете в курсе, как выглядит сантолина зеленоватая и лимонная вербена, в какие блюда добавлять семена калинджи или бессмертник песчаный, и какие пряные растения приживутся на цветочной клумбе.

История применения растений в качестве красителей уходит в глубину веков. Известно, что в Китае и Египте это искусство существовало уже 4 тысячи лет назад. Некоторые экзотические красители, например, хна, шафран и индиго, у всех на слуху, но из каких растений их получают? Многие местные растения, например, таволжник, иван-чай, манжетку и подмаренник можно применять для окраски ниток. На выставке можно узнать, какие еще растения применяются в качестве красителей, и как это делать.

09.06 и 10.06 с 13:00 до 15:00 состоится мастер-класс «Окрашивание с использованием растений»

09.06 продажа книг о садоводстве издательства «Hea Lugu».

09.06 и 10.06 продажа саженцев многолетних и пряных растений – компания «Helga Taimeaed».

Принимаются платежи наличными и банковской картой.