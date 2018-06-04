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  • Михаил Лотман о сотрудничестве с «Единой Россией»: что означает «договор заморожен и его, по сути, нет»?

Михаил Лотман о сотрудничестве с «Единой Россией»: что означает «договор заморожен и его, по сути, нет»?

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Михаил Лотман.

ФОТО: Margus Ansu

Договор Центристской партии с «Единой Россией» не является внутренним делом одной лишь партии и даже одной лишь Эстонии, пишет в своем блоге семиотик, член партии Isamaa Михаил Лотман.

По личным причинам я не принимал участия в съезде IRL. Некоторые процессы придают умеренный оптимизм. Прежде всего, я имею в виду три сделанных заявления, пишет Postimees.

Одним можно быть полностью довольным – тем, которое представил Юри Луйк и которое касается анализа военных угроз, а два остальных – это робкие шаги в правильном направлении. Что касается четко выраженного негативного отношения партии к планирующейся в Тарту целлюлозной фабрике, то это правильно, и его ценность особенно доказывает то обстоятельство, что некоторые другие партии (Партия реформ и Центристская партия), как кажется, пытаются играть здесь двойную игру: тартусцам говорят, что нельзя продолжать планировку, а руководство партии выступает в стиле «что плохого принесет такое малюсенькое исследование» (не нужно тут говорить о том, как много плохого принесет такое исследование, об этом уже достаточно сказано).

В третьем заявлении содержится обращение к Центристской партии с призывом расторгнуть позорный договор с «Единой Россией». Само по себе заявление правильное и благородное, но оставляет ощущение некоторой голословности. Что будет, если Центристская партия в очередной раз выбросит этот призыв в сточную яму?

Договор Центристской партии с «Единой Россией» не является внутренним делом одной партии и даже одной лишь Эстонии. Обеспокоенный интерес к нему проявил премьер-министр Канады. Якобы Юри Ратас сказал ему, что этот договор заморожен, то есть, его нет. Этими рассказами он может морочить головы своим избирателям в Эстонии.

Что означает «договор заморожен и его, по сути, нет»? Об это явно должны знать обе стороны договора, но «Единая Россия» не в курсе этого, по крайней мере, не говорит об этом в каких-то своих документах или простых выступлениях. Напротив, договор с Центристской партией Эстонии фигурирует у них на сайте и в других источниках как действующий. Также о «замораживании» ничего не знают ни депутаты от «Единой России», ни другие функционеры. Можно предположить, что этот договор заморожен тайно - настолько тайно, что об этом не знает даже часть членов Центристской партии, которые в различных выступлениях и акциях выполняют этот договор. Тут я имею в виду так называемую деятельность «Столицы» и Таллиннского телевидения, а также сотрудничество Таллиннской горуправы с российскими пропагандистскими каналами, а также акции евродупутата Яны Тоом в Европе и за ее пределами. Да и красные флаг на разных таллиннских мероприятиях появляются не сами по себе.

Надеюсь, что я ошибаюсь, но мне не удалось найти ни одного официального документа Центристской партии, в котором было бы зафиксировано решение заморозить договор с «Единой Россией». Таким образом, высказывания и утверждения в стиле: «договора нет, он заморожен» просто не отвечают действительности. И в конце я хотел бы задать широкому кругу общественности три вопроса:

  1. Как называть деятельность, когда постоянно распространяется информация, не отвечающая действительности?
  2. Как называть людей, которые занимаются такой деятельностью?
  3. Заслуживают ли такие люди доверия?

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