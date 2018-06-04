Около Эмайыги с особенным зверством истребили птенцов

Два года назад Tartu Postimees писал о том, как в районе новостроек в прибрежном Супиллинне двое мужчин из пневматического оружия стреляли по воронам, карканье которых действовало им на нервы. На прошлой неделе примерно там же произошла очередная бойня.

Добровольцу Эстонского общества диких животных Мирьям Заутиной сообщили о бойне в рощице между улицей Мелони и Эмайыги в среду, когда две ученицы Вальдорфской школы заметили птенцов грача под деревьями. Перед поспешившей на место Заутиной открылась удручающая картина.

“Я насчитала тринадцать мертвых птенцов. Я училась на ветеринара и могу сказать, что их повреждения не могли возникнуть в результате падения: у некоторых птенцов были дважды свернуты шеи, у некоторых сломан пополам хребет, у некоторых раздроблены лапы, некоторых просто разодрали на части”, - описывает Заутина увиденное.

Легкая добыча

Один труп плавал в реке, что заставляет зоозащитницу предполагать, что часть убитых грачат выбросили в Эмайыги. Поскольку на месте происшествия были обнаружены и перья из хвостов и крыльев взрослых птиц, можно предположить, что были убиты и они, поскольку грачи защищают своих птенцов и просто так их не бросают. Мертвые птицы были минимум из пяти гнезд, и, учитывая, что обычно в одном гнезде насчитывается от трех до семи птенцов, убитых грачей могло быть свыше двадцати.

Чтобы добраться до них, убийца должен быть воспользоваться лестницей или подъемником, поскольку гнезда находились на верхушке дерева на высоте 10-15 метров. Ветки с гнездами были спилены, и, естественно, упавшие на землю птенцы стали для убийцы легкой добычей.

Мирьям Заутина не верит, что птиц специально пришли убивать издалека, захватив с собой лестницу, скорее, это дело рук кого-то из местных жителей, которым мешает колония грачей, гнездящаяся на береге реки. С учетом состояния убитых птиц, Заутина считает вероятным, что убийство было совершено в ночь на 30 мая.

“Птенцы были убиты с особой жестокостью, открывшаяся картина была очень жестокой. И такой человек живет где-то здесь…” – вздыхает Заутина. Она добавляет, что побывала на месте и позже и обнаружила пару новых останков, что указывает на то, что убийца, очевидно, искал выживших под деревьями и “устранял” их.

Ждут сообщений

О случившемся оповещена и полиция, и Инспекция по охране окружающей среды. Полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. В качестве наказания закон предусматривает за это денежный штраф или до одного года лишения свободы.

Жителей Тарту, которые находились на месте происшествия во время убийства и что-либо видели, просят сообщить об этом по адресу следователя eve.nommik@politsei.ee.

Заведующий отделом Тартуской городской экономики Рейн Хаак заметил в пятницу, что им о случившемся в Супилинне ничего не сообщали. Он назвал произошедшее варварством, которое недостойно человека.