Украинка: пусть эстонцы не переживают, мы не оставим их без работы!

«В настоящее время мое разрешение на работу действует до конца года, но к декабрю я планирую выучить эстонский язык, а затем ходатайствовать о виде на жительство. Я решил, что перевезу в Эстонию и семью - супругу и детей», - рассказал Vooremaa 28-летний Валентин, имеющий высшее образование и работающий в отделении закройки Softcom.

Член правления предприятия Прийт Петтай заверил, что работающий несколько месяцев в Эстонии Валентин уже владеет эстонским языком на таком уровне, что молодого мужчину можно назначать старшим вечерней смены отдела.

«В таком хорошем коллективе легче учить язык, хотя эстонский очень странный, легким его точно не назовешь. Но доброжелательные коллеги тоже помогают, и если ты сам открыт к новым знаниям, все постигается быстрее», - отметил Валентин, который в числе прочего отметил, что менталитет эстонцев в корне отличается от менталитета украинцев.

«Здесь не кричат и не ругают, а лишь говорят и объясняют. Меня привела в Эстонию, в первую очередь, возможность заработать деньги, так как здесь я получаю в три-четыре раза больше, чем на Украине», - признал Валентин, который на родине работал на фабрике по производству одежды.

Участвующая в языковых курсах Светлана из Харькова тоже сказала, что приехала в Эстонию чисто из-за денег: «На Украине средняя зарплата составляет 3000 гривен, то есть около 110 евро. Хорошо зарабатывают лишь народные избранники. Пенсионеры получают лишь 40-50 евро. Здесь я получаю в разы больше».

По словам Светланы, это хорошая возможность заработать, так как дома у нее остаются муж-инвалид (ветеран войны в Афганистане) и сын. О возможности работать в Эстонии она прочитала в интернете и решила попробовать. И она ни разу не пожалела об этом решении.

Как добавила Светлана, ни у кого нет причин бояться, что они отнимут рабочие места у эстонцев: «Насколько я понимаю, вопрос заключается и в том, что эстонцам сложно найти работу. Если бы все рабочие места были заняты, мы бы сюда вряд ли приехали».

Сейчас на предприятии Softcom работают более ста человек, украинцев из них около десяти, и этими людьми работодатель очень доволен.