Роналду не оставили выбора: смотри, где суперзвезда будет жить в Таллинне

Всего в Таллинн прибыло 30 делегатов УЕФА, а в день матча их будет в восемь раз больше, включая также представителей обоих клубов-участников и делегации партнеров УЕФА. "Если раньше мы проводили, так сказать, "внутреннюю работу", то теперь настало время для "внешней". Будет пресс-конференция и начнется продажа билетов."- сказал в интервью руководитель по связам с общественностью ЭФС Михкель Уйболехт.

Мадридцам сегодня и завтра проведут экскурсию по месту проведения Суперкубка: покажут город, стадион, аэропорт: "Также поднимем вопросы логистики: как команды будут передвигаться, вопросы связанные с фанатами. Вообще-то все уже давно подготовлено, но представителям клубов надо ознакомиться с обстановкой на месте" - заявил Уйболехт.

ЭФС, по словам Уйболехта, также не будет заниматься вопросами размещения клубов и делегации УЕФА: из Лозанны в Таллинне полтора года назад уже побывала специальная комиссия, которая осмотрела таллиннские гостиницы. "Реал" остановится в Swiss Hotel , "Атлетико" - в Radisson , а сами чиновники УЕФА разместятся в "Хилтоне".