Смотрите, какой рост зарплат прогнозируют на ближайшие месяцы

Прогнозируемый рост зарплат на ближайшие месяцы останется в пределах пяти-шести процентов, выяснилось из проведенного весной агентством Palgainfo и порталом CVKeskus.ee опроса работодателей, пишет Postimees.
Если большая часть (61 процент) организаций скорректировали основные зарплаты еще в конце прошлого года, или в первом квартале этого года, почти четверть (23 процента) участников исследования планируют увеличить основные зарплаты и в течение ближайших месяцев (апрель-сентябрь 2018), сообщило агентство Palgainfo.
Работодатели, которые планируют в ближайшие месяцы повысить уровень зарплат всех своих работников, собираются сделать это в пределах трех-шести процентов. В том же объеме работодатели хотят поднять зарплаты персонала по обслуживанию клиентов, квалифицированных работников и разнорабочих. Запланированное повышение зарплат специалистов высшего звена и специалистов обещает быть несколько большим и составит, по оценке предпринимателей, девять-десять процентов.
«На рост зарплат влияют регулярные корректировки основных зарплат в организациях, которые чаще всего проводят в начале года. На решение изменить или не изменить основные зарплаты влияют экономические показатели организаций, доступность необходимых работников на рынке и уровень зарплат у конкурентов. Наряду с изменением основных зарплат на рост зарплат влияют и доплаты, которые зависят от экономических результатов и объема работы организации», - прокомментировала результат исследования руководитель Palgainfo Кадри Сеэдер.
«Время сезонных работ в полном разгаре и, поскольку количество активно ищущих работу людей не может выдержать темпа все растущей потребности в рабочей силе, работодателям для поиска работников приходится делать все более лучшие предложения по зарплатам. Сейчас на крупнейшем портале вакансий CVKeskus.ee опубликованы 300 предложений о сезонной работе, треть из которых имеют официальные предложения о зарплатах», - прокомментировал результаты исследования руководитель по связям с общественностью CVKeskus.ee Baltikum Хенри Аувяэрт.
«Большая часть предложений о сезонной работе сконцентрированы в Таллинне и Тарту, где, прежде всего, ищут помощников в секторах обслуживания клиентов, питания, туризма и торговли, но найти сезонную работу можно и в других регионах. Например, предлагается возможность провести лето на острове Кихну и поработать коком», - добавил Аувяэрт.