Смотрите, какой рост зарплат прогнозируют на ближайшие месяцы

Если большая часть (61 процент) организаций скорректировали основные зарплаты еще в конце прошлого года, или в первом квартале этого года, почти четверть (23 процента) участников исследования планируют увеличить основные зарплаты и в течение ближайших месяцев (апрель-сентябрь 2018), сообщило агентство Palgainfo.

Работодатели, которые планируют в ближайшие месяцы повысить уровень зарплат всех своих работников, собираются сделать это в пределах трех-шести процентов. В том же объеме работодатели хотят поднять зарплаты персонала по обслуживанию клиентов, квалифицированных работников и разнорабочих. Запланированное повышение зарплат специалистов высшего звена и специалистов обещает быть несколько большим и составит, по оценке предпринимателей, девять-десять процентов.

«На рост зарплат влияют регулярные корректировки основных зарплат в организациях, которые чаще всего проводят в начале года. На решение изменить или не изменить основные зарплаты влияют экономические показатели организаций, доступность необходимых работников на рынке и уровень зарплат у конкурентов. Наряду с изменением основных зарплат на рост зарплат влияют и доплаты, которые зависят от экономических результатов и объема работы организации», - прокомментировала результат исследования руководитель Palgainfo Кадри Сеэдер.

«Время сезонных работ в полном разгаре и, поскольку количество активно ищущих работу людей не может выдержать темпа все растущей потребности в рабочей силе, работодателям для поиска работников приходится делать все более лучшие предложения по зарплатам. Сейчас на крупнейшем портале вакансий CVKeskus.ee опубликованы 300 предложений о сезонной работе, треть из которых имеют официальные предложения о зарплатах», - прокомментировал результаты исследования руководитель по связям с общественностью CVKeskus.ee Baltikum Хенри Аувяэрт.