Политики и общественные деятели отреагировали на высказывание Хельме: с таким задором в Средневековье жгли ведьм

На минувшей неделе лидер партии EKRE Март Хельме сделал скандальное заявление. Политик назвал чернокожих людей «пустоголовыми неграми». Общественность и коллеги Хельме крайне возмущены этой «неудачной шуткой».
У Эстонии много более важных проблем
«Стоит помнить, что и среди коренных жителей Эстонии много людей с темным оттенком кожи – они достойны уважительного и равного обращения, как и все остальные. Расовая терпимость - выдающееся завоевание западного гуманизма, позволившее раскрыть потенциал сотен миллионов людей. Руководство партии могло бы прислушаться к супруге своего почетного председателя Арнольда Рюйтеля, госпоже Рюйтель, которая верно подметила, что Эстония должна помогать молодым людям из Африки получать хорошее образование, чтобы они могли поднять свою родину», - считает член Совета Союза гражданских объединений Сергей Метлев.
Он напомнил, что равноправие – фундаментальный принцип свободного общества, закрепленный в библии эстонской государственности – Конституции. Конституция является общественным договором, который не только юридически обязывает, но и направляет культуру сосуществования в обществе.
«Хотелось бы услышать от политиков в преддверии выборов 2019 года ответы на вопросы, которые для Эстонии крайне болезненны: социально-экономическое отставание регионов, интеграция русскоязычного населения в эстонское культурное пространство, безопасность, старение населения, роботизация экономики и сохранение культуры и языка», - подчеркнул Метлев.
Чем ближе выборы, тем острее высказывания
Свое мнение на этот счет высказала и старейшина Ласнамяэ Мария Юферева. «Меня пугает молодежно-комсомольский задор и пыл Марта Хельме. И с каждым разом от его высказываний мой страх растет. С таким задором в Средневековье на кострах жгли ведьм и еретиков, а фашисты делили людей на разные сорта. Март Хельме – умный образованный человек, хорошо знает историю, так на кого же рассчитаны его пассажи о пустоголовых неграх? Мне думается, Март Хельме намеренно ломает границы приличий, некоего общественного консенсуса, старается показаться таким прогрессивным, агрессивным и конкретным. У кого находят отклик высказывания Хельме? Кому нравятся задорные оппозиционеры, которые не стесняются в выражениях и клеймят действующую власть и своих оппонентов? Это так свежо, это так заводит. За примерами далеко ходить не надо. У восточного соседа есть Алексей Навальный, который успешно завоевывает умы и души подростков и молодежи, причем не только российских, но и местных. И поэтому мне страшно», - говорит старейшина.
Мария Юферева отметила, что не хочет, чтобы эстонская молодежь жила в обществе, где расизм и национализм считаются нормальным явлением, чтобы нас всех пугали крайностями в стиле «только мы знаем, как правильно поступать». «Если выберете реформистов, так и останетесь на задворках Европы, а если центристов, то получите эстонский край Российской Федерации, - приводит пример она. - Ну что это за дурацкие страшилки? Уж кому-кому, а Марту Хельме доподлинно известно, что современное общество не может развиваться посредством простых и примитивных решений", - считает старейшина.
«Кроме того, меня очень сильно напрягает то, что Март Хельме рассматривает треть эстонского общества как проблему и угрозу для эстонской нации и сохранения эстонского языка. Это позиция очень опасна, она может зажечь в молодых умах искру ненависти, неприятия, отторжения. Но Март Хельме лукавит и здесь, на деле он прекрасно осведомлен о том, что большинство современной молодежи с неэстонским происхождением мало того, что граждане Эстонии и владеют эстонским языком, но еще и абсолютно лояльны стране.
Я могу предположить, что чем будут ближе выборы, тем острее и оригинальнее будут высказывания лидеров EKRE. Собственно, будучи в оппозиции можно не ограничивать себя ни в словах, ни в обещаниях. Но мне очень сильно хотелось бы, чтобы мы выбирали себе лидеров, которые способны вести к благополучному и развивающемуся обществу с учетом его особенностей и национального состава. Я убеждена, что хамство по отношению к людям с другим цветом кожи, национальностью и языком не может стать той путеводной звездой, за которой нужно устремиться в желании построить лучшее общество», - заключила Юферева.
Достойный осуждения поступок
По словам реформиста Тоомаса Викса, увидев новость о высказывании Марта Хельме, он не сразу поверил, что нечто подобное мог заявить политик такого высокого уровня. «Это точно не неудачная шутка, Март Хельме в этом смысле похож на Владимира Жириновского – он точно знает, что хочет слышать его избиратель», - считает политик. По мнению Викса, в Эстонии XXI века недопустимо ставить клеймо на человека из-за его цвета кожи, нации или вероисповедания, поскольку такой же логикой пользовались в нацистской Германии.
«Думаю, Марта Хельме осуждает не только широкая общественность, но и коллеги из EKRE. Хочу добавить, что я живу в центре Таллинна и каждый день сталкиваюсь с чернокожими горожанами, чаще всего студентами, и я не встречал более спокойных и порядочных людей. Они часто даже интеллигентнее наших соотечественников», - заключил Викс.
Дурной сон историка
По этому поводу в своем блоге иронично высказался и историк Давид Всевиов: «Сегодня я видел сон. Начало его было хорошим. Я был в Лондоне вместе с Мартом Хельме, с которым учился в университете. Мы осматривали достопримечательности. Уже начинало темнеть, когда по дороге в отель нам навстречу неожиданно вышел Энтони Джошуа (если кто не знает, это чемпион мира по боксу в тяжелом весе). Я не могу сказать, что произошло с Мартом (по дороге домой мы выпили несколько бутылок пива), но Март сказал, что пойдет и настучит Энтони по голове. Я не стану описывать, что произошло дальше… В общем, проснулся я весь в поту и с трясущимися руками».