Политики и общественные деятели отреагировали на высказывание Хельме: с таким задором в Средневековье жгли ведьм

У Эстонии много более важных проблем

«Стоит помнить, что и среди коренных жителей Эстонии много людей с темным оттенком кожи – они достойны уважительного и равного обращения, как и все остальные. Расовая терпимость - выдающееся завоевание западного гуманизма, позволившее раскрыть потенциал сотен миллионов людей. Руководство партии могло бы прислушаться к супруге своего почетного председателя Арнольда Рюйтеля, госпоже Рюйтель, которая верно подметила, что Эстония должна помогать молодым людям из Африки получать хорошее образование, чтобы они могли поднять свою родину», - считает член Совета Союза гражданских объединений Сергей Метлев.

Он напомнил, что равноправие – фундаментальный принцип свободного общества, закрепленный в библии эстонской государственности – Конституции. Конституция является общественным договором, который не только юридически обязывает, но и направляет культуру сосуществования в обществе.

«Хотелось бы услышать от политиков в преддверии выборов 2019 года ответы на вопросы, которые для Эстонии крайне болезненны: социально-экономическое отставание регионов, интеграция русскоязычного населения в эстонское культурное пространство, безопасность, старение населения, роботизация экономики и сохранение культуры и языка», - подчеркнул Метлев.

Чем ближе выборы, тем острее высказывания

Свое мнение на этот счет высказала и старейшина Ласнамяэ Мария Юферева. «Меня пугает молодежно-комсомольский задор и пыл Марта Хельме. И с каждым разом от его высказываний мой страх растет. С таким задором в Средневековье на кострах жгли ведьм и еретиков, а фашисты делили людей на разные сорта. Март Хельме – умный образованный человек, хорошо знает историю, так на кого же рассчитаны его пассажи о пустоголовых неграх? Мне думается, Март Хельме намеренно ломает границы приличий, некоего общественного консенсуса, старается показаться таким прогрессивным, агрессивным и конкретным. У кого находят отклик высказывания Хельме? Кому нравятся задорные оппозиционеры, которые не стесняются в выражениях и клеймят действующую власть и своих оппонентов? Это так свежо, это так заводит. За примерами далеко ходить не надо. У восточного соседа есть Алексей Навальный, который успешно завоевывает умы и души подростков и молодежи, причем не только российских, но и местных. И поэтому мне страшно», - говорит старейшина.

Мария Юферева отметила, что не хочет, чтобы эстонская молодежь жила в обществе, где расизм и национализм считаются нормальным явлением, чтобы нас всех пугали крайностями в стиле «только мы знаем, как правильно поступать». «Если выберете реформистов, так и останетесь на задворках Европы, а если центристов, то получите эстонский край Российской Федерации, - приводит пример она. - Ну что это за дурацкие страшилки? Уж кому-кому, а Марту Хельме доподлинно известно, что современное общество не может развиваться посредством простых и примитивных решений", - считает старейшина.