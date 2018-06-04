Страны Балтии поддерживают желание Польши иметь постоянную военную базу США
4 июня 2018 г., 13:59
Премьер-министры стран Балтии выразили поддержку желанию Польши иметь на своей территории постоянную базу США, на которой разместилось бы подразделение броневойск численностью в дивизию.
"Присутствие США в регионе Польши и стран Балтии с точки зрения Эстонии очень важно. Можно приветствовать более активный приход американских войск в Польшу", - ответил премьер-министр Эстонии Юри Ратас на состоявшейся в понедельник пресс-конференции, отвечая на вопрос BNS. По словам Ратаса, следует сохранять единство США и стран Балтии в сфере обороны.