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Страны Балтии поддерживают желание Польши иметь постоянную военную базу США

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ФОТО: AFP/Scanpix

Премьер-министры стран Балтии выразили поддержку желанию Польши иметь на своей территории постоянную базу США, на которой разместилось бы подразделение броневойск численностью в дивизию.

"Присутствие США в регионе Польши и стран Балтии с точки зрения Эстонии очень важно. Можно приветствовать более активный приход американских войск в Польшу", - ответил премьер-министр Эстонии Юри Ратас на состоявшейся в понедельник пресс-конференции, отвечая на вопрос BNS. По словам Ратаса, следует сохранять единство США и стран Балтии в сфере обороны.

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