Страны Балтии поддерживают желание Польши иметь постоянную военную базу США

"Присутствие США в регионе Польши и стран Балтии с точки зрения Эстонии очень важно. Можно приветствовать более активный приход американских войск в Польшу", - ответил премьер-министр Эстонии Юри Ратас на состоявшейся в понедельник пресс-конференции, отвечая на вопрос BNS. По словам Ратаса, следует сохранять единство США и стран Балтии в сфере обороны.