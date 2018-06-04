Ильвес: Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого потеряет Санкт-Петербург

«В военном смысле – пожалуй, нет. И именно это является преимуществом нашего членства в НАТО. Статья 5 дает защиту, - заявил Тоомас Хендрик Ильвес. - Конечно, Россия может атаковать Эстонию – но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят».

«Что же касается другой угрозы – то никуда, конечно, не делась кампания по дискредитации моей страны, которая продолжается уже 27 лет. И на Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что у вас точно такая же ​​проблема со стороны России с рассказами о „нацистах“ и „хунте“. И эта угроза – действительно опасна. На Западе хватает „полезных идиотов“, и до сих пор есть СМИ, которые это подхватывают», - добавил он.