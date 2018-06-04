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  • Еврокомиссия обсудит дальнейшие действия в связи с решением США ввести пошлины на сталь и алюминий

Еврокомиссия обсудит дальнейшие действия в связи с решением США ввести пошлины на сталь и алюминий

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ФОТО: Ilya Naymushin / Reuters

Еврокомиссия рассмотрит в среду вопрос о дальнейших шагах в торговом противостоянии с США после решения Вашингтона ввести высокие ввозные пошлины на европейские сталь и алюминий, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"В среду коллегия (Еврокомиссия - ИФ) будет обсуждать этот вопрос. Продолжаются контакты с целью изучения возможности созыва неформального Совета ЕС по торговле, который Комиссия полностью поддерживает", - сказал пресс-секретарь ЕК в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на вопрос, какими будут последующие действия Еврокомиссии после решения США ввести таможенные пошлины в 25% на сталь и 10% на алюминий из Европы.

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