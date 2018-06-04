Еврокомиссия обсудит дальнейшие действия в связи с решением США ввести пошлины на сталь и алюминий

"В среду коллегия (Еврокомиссия - ИФ) будет обсуждать этот вопрос. Продолжаются контакты с целью изучения возможности созыва неформального Совета ЕС по торговле, который Комиссия полностью поддерживает", - сказал пресс-секретарь ЕК в понедельник на брифинге в Брюсселе.